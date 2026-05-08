Tchouaméni y Valverde son sancionados con medio millón de euros cada uno

El Real Madrid, a través de un comunicado, explica el castigo económico que no deportivo para los centrocampistas tras el duro enfrentamiento

El Real Madrid ha explicado este viernes ha resuelto sancionar económicamente a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, después de los incidentes protagonizado por los dos futbolistas hace unos días en un entrenamiento. La cuantía es de 500.000 euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes.

Lo ha explicado el Real Madrid a través de un comunicado, donde también ha detallado que tanto Valverde como Tchouaméni han comparecido este viernes ante el instructor del expediente que el club había abierto por lo acontecido. La entidad madridista ha señalado también que los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

Del mismo modo, el Real Madrid ha indicado que Valverde y Tchouaméni han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del club para aceptar la sanción que el club estimara oportuna. Finalmente cada uno de ellos deberá abonar los citados 500.000 euros.

Sin sanción deportiva para Valverde ni Tchouaméni

Cierra así el Real Madrid un capítulo complicado que había generado un enorme revuelo que incluso hicieron que el club abriera un procedimiento interno. Existe una sanción económica ejemplar, aunque no deportiva por lo explicado por la entidad blanca en su comunicado de este viernes.

De esta forma Valverde ni Tchouaméni han sido apartados del equipo. Ahora queda en manos de Álvaro Arbeloa el contar o no con los futbolista. En el caso del uruguayo no podrá ser de manera inmediata, dado que estará entre 10 y 14 días de baja por lo ocurrido. No así el francés que incluso podría estar este fin de semana contra el Barcelona.

Hay que recordar que todo sucedió hace unos días en un entrenamiento del Real Madrid donde se vivió un encontronazo entre los dos futbolista. Un asunto que fue más allá del terreno de juego y que provocó una pelea de máxima tensión. El asunto generó una enorme controversia. Un clima de máxima tensión que provocó que desde altas instancias de la entidad madridista se interviniera y se abriera un expediente.

Una situación que se ha vivido a días de que el Real Madrid visita el Camp Nou donde se enfrentará este domingo al Barcelona (21.00 horas). En la cita el cuadro culé podría proclamarse campeón de LALIGA, simplemente con un empate. Únicamente la victoria madridista evitaría el alirón barcelonista.