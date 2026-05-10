Athletic de Bilbao - Valencia: alineaciones probables, horario y donde ver en TV el partido de LALIGA EA Sports

Dos clásicos de la competición se ven las caras en el Nuevo San Mamés; los de Ernesto Valverde aspiran a Europa mientras que los de Carlos Corberán quieren eludir las posiciones de descenso

El Nuevo San Mamés acoge este domingo el enfrentamiento entre el Athletic de Bilbao y el Valencia CF de la jornada 35 de LALIGA. Dos equipos históricos de la competición, que están separados por 5 puntos en la clasificación y que están una zona media de la clasificación con miradas distintas.

El Athletic de Bilbao es octavo en la clasificación. Después de que se confirmara una nueva plaza para España por los coeficientes europeos, los rojiblancos quieren ese billete. Ahora mismo están fuera, aunque empatados a puntos con el Getafe, que es séptimo y sí jugaría la temporada que viene la Conference League.

Por otro lado el Valencia sigue mirando de reojo a la zona caliente de la clasificación. Está 3 puntos por encima del descenso y con muchos equipos implicados, pero no está aún en una situación cómoda que le permita relajarse. Todo lo contrario, además el ambiente en el valencianismo está enrarecido con pitos al equipo en en su última comparecencia en Mestalla. #[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:536886,536840]]

¿Dónde ver por TV el partido Athletic de Bilbao-Valencia de la jornada 35 de LALIGA?

El duelo que mide al Athletic de Bilbao y al Valencia se disputa en el Nuevo San Mamés este domingo a partir de las 16:15 horas y se podrá ver en la plataforma de DAZN.

¿Cómo seguir online el partido Athletic de Bilbao-Valencia de LALIGA?

Este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias al detallado minuto a minuto la irá contando todo lo que suceda en el Nuevo San Mamés. ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas a la conclusión del partido. Del mismo modo se dará habrá actualizada al instante de este partido correspondiente a la jornada 35 de LALIGA.

Posibles onces del Athletic de Bilbao-Valencia, partido de la jornada 35 de LALIGA:

El cuadro vasco presenta algunas dudas, como los son los casos de Aymeric Laporte, quien ha trabajado a menor ritmo que sus compañeros, y podría regresar a una convocatoria Beñat Prados. Sin bajas sensibles, Ernesto Valverde podría tirar de su once de gala para enfrentarse al Valencia.

Los de Carlos Corberán, por su parte, cuenta con las bajas de José Manuel Copete, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y Thierry Correia. Con Julen Agirrezabala y Lucas Beltrán para la lista, el cuadro valenciano tirará de los futbolistas más experimentado y de su teórico mejor equipo ante una cita tan importante.

Athletic de Bilbao: Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Laporte, Yuri Berchiche; Ruiz de Galarreta, Rego; Robert Navarro, Oihan Sancet, Nico Williams; y Gorka Guruzeta.

Valencia: Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Cömert, Gayá; Rioja, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Diego López; Umar Sadiq y Ramazani.

Árbitro: xxxx