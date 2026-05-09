Corberán y los días libres del equipo: "Contra el Celta llegamos tras diez días entrenando y perdimos 1-4"

El entrenador del Valencia defiende su política de días, algo estudiado y planificado, pues en este tramo final el descanso va a ser mínimo; recupera a Julen Agirrezabala y sabe que todavía hacen falta más puntos para lograr la permanencia

Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha atendido este mediodía a los medios de comunicación antes de poner rumbo a Bilbao, donde este domingo se medirá al Athletic Club. Como siempre, el preparador de Cheste ha repasado el estado de la enfermería, confirmando la vuelta de Julen Agirrezabala pero no la de Lucas Beltrán. "Julen vuelve a la convocatoria, estará disponible. No añadimos a nadie más. Ni Lucas ni Thierry llegan a tiempo", ha explicado Corberán, que ha tratado varias cuestiones más.

La clasificación por abajo se aprieta, qué sensaciones tiene...

"Pues lo mismo que el primer día que llegue aquí. Responsabilidad, saber que tenemos que dar lo máximo por este gran club y ganas de sumar puntos y darle ilusión a la afición. Siendo conscientes de la situación en la que estamos".

La estadística dice que solo el 26% de los disparos del Valencia va a los tres palos

"Hay una parte de hablar de números que no me gusta. El aficionado lo que quiere es ver a su equipo competir y ganar. Hay que ver en qué cosas podemos mejorar y podemos mejorar aspectos. A nivel defensivo los números de la segunda vuelta son mejores. Pero no me gusta hablar de datos cuando estamos en la situación en la que estamos porque parece que sean excusas".

El Valencia genera ocasiones, pero el problema están en convertirlas

"Para mí el tema del 'goal expected' (goles esperados) es que ha tenido una mejora significativa en la segunda vuelta. Pero no significa que hayamos estado perfectos. Lo que uno quiere es hacer un partido en el que genera mucho, aunque no siempre significa eso resultados, porque el día del Elche generamos mucho y materializamos nada. Y otros días con muy poco, consigues goles".

El rival: el Athletic

"El Athletic me parece un equipo muy completo. Ha recuperado a jugadores importantes que perdió durante el año. Va a ser intenso y sabemos que podemos jugar con esa intensidad y con una respuesta competitiva".

Desde la derrota de Oviedo: de 36 días, 14 han sido de descanso...

"No considero que hemos descansado demasiado, pero no lo considero por hechos. Nosotros planificamos siempre acorde a calendario. La última planificación, cuando lleguemos al partido de la Real Sociedad, de los últimos 20 días, la plantilla del Valencia, y no todos, habrán librado solo dos. Y si lo extiendo hacia detrás, de los últimos 31 días, el Valencia va a librar cuatro días. El dato del Oviedo no lo tengo, tengo el que veo en la última planificación. No son planificaciones al azar sino dependiendo de las cargas del equipo, de los jugadores que han podido completar todo, hay un consenso entre la parte técnica y luego tomo yo la decisión. Contra el Celta llegamos tras diez días entrenando y perdimos 1-4. Ojalá sumáramos puntos por orden de partidos pero el trabajo de campo y de vídeo se hace siempre, pero cuando se tiene que hacer. La intensidad de los entrenamientos tiene que ser la misma que los partidos y eso implica también tener descansos. Ninguna decisión se toma aleatoriamente".

Ahora se trabaja más lo táctico o lo emocional

"No se puede disociar lo táctico de lo emocional. Va unido en el juego. Los partidos no se ganan solo desde el ímpetu, pero sin ímpetu cuesta ganarlos. En situaciones de presión y tensión hay que asumirlas para mejorar".

La posición del equipo en la tabla en engañosa

"Para mí la posición en la clasificación siempre es temporal. Lo dije después del partido del Elche que iban a hacer falta muchos más puntos y que íbamos a tener que sumar más. El grupo es maduro y lo sabe. Hay que ver en cada partido un Valencia que se entrega y se deja la vida por conseguirlo".