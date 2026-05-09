Maduro sufre con la situación del Sevilla y del Valencia: "Cuando arriba no hay estructura, una idea, se siente en el campo"

El excentrocampista de Sevilla y Valencia repasa la actualidad de ambos conjuntos, que luchan por la permanencia y viven una situación institucional insostenible; por eso, asegura que deben agarrarse a lo mejor que tienen ahora mismo, su afición

Desde la distancia, Hedwiges Maduro sigue lo que hacen tanto Valencia como Sevilla en LaLiga. El excentrocampista no es que jugara en el mejor Valencia ni en el mejor Sevilla de este siglo, pero las plantillas de ahora tienen mucha menos calidad que las de las que él formo parte. En su etapa luchaban por jugar competición europeo y ahora pelean por la permanencia. Y Maduro reconoce que le duele un poco verlos así a ambos.

"Para mí es difícil para ver, pero también es un poquito lógico porque en todos los clubes en todo el mundo, cuando desde arriba no hay estructura, no hay una idea en la que todos van a una dirección, siempre tú vas a sentirlo en el campo. Por ejemplo, en el Ajax en este momento también tienen el mismo problema, desde arriba no hay directores, no hay estructura, al final los resultados no vienen. El Chelsea, por ejemplo, tiene muchos problemas desde arriba, o el Manchester United los dos últimos años, muchos problemas y mira, grandes equipos, grandes clubes están peleando por entrar en Europa", explica el ahora entrenador y comentarista en la televisión neerlandesa.

Por eso, en estos momentos donde tan solo quedan cuatro jornadas para acabar LaLiga y ambos se juegan la vida, Maduro sabe de la importancia que tiene la ayuda y el apoyo de la afición tanto del Ramón Sánchez-Pizjuán y la de Mestalla.

"Es un poquito lo mismo en Valencia y Sevilla, los dos, siempre que no hay estabilidad, que no hay tranquilidad... por eso la afición también está enfadada con el presidente, con el dueño en Valencia, por ejemplo, y eso no es bueno para un equipo porque el foco tiene que estar con ellos, con el equipo, ser positivos y empujar porque en nuestra época teníamos mejores jugadores, eso sí, con mucha más calidad, Silva, Villa, Jordi Alba, Joaquín, pero trabajábamos también en el campo sentíamos la energía de Mestalla. Cuando jugábamos en casa, teníamos en la cabeza que íbamos a ganar fácil porque teníamos a la afición. En Mestalla vamos a sacar tres puntos, siempre así, y el equipo en contrario también nota eso, y ahora es un poquito diferente, rivales que van a jugar en Mestalla para intentar ganar, equipos que normalmente que están peleando abajo, ellos tienen la mentalidad de ganar en Mestalla, eso es imposible para mí, por eso me duele para ver a Valencia y Sevilla peleando abajo", explica el neerlandés.

De hecho, el más claro ejemplo de esto fue el pasado lunes en el Sevilla-Real Sociedad, donde la afición y el equipo tuvieron una comunión durante todo el partido para sacar tres puntos muy valiosos.

"En el Ramón Sánchez-Pizjuán es lo mismo. Cuando la afición y el equipo están unidos, es difícil ganar ahí, claro. El resultado viene también cuando en el equipo lo nota. 'Hey, la afición está con nosotros', y así es más fácil jugar, tienes más energía para ganar un duelo, porque tú sabes, tú notas la afición cuando ganas un duelo, la reacción del público, eso es bueno, pero normalmente cuando hay tranquilidad en un club, vienen los resultados también, porque cuando tú vas a ver en los últimos años los entrenadores en Sevilla, son muchísimos, y todos los entrenadores tienen sus ideas, y todas las ideas son diferentes, entonces los jugadores siempre tienen que cambiar su idea de fútbol, adaptar en los entrenamientos, eso no es bueno para el jugador. Mira el Atlético de Simeone, está muchísimos años entrenando ahí, y toda la gente sabe cómo él quiere entrenar, su idea de fútbol, eso es bueno para un club, o Marcelino ha tenido éxito con el Villarreal, también porque hay tranquilidad en este club, el entrenador tiene que entrenar años con su idea, eso es bueno, es lo mejor para un equipo", recuerda el exsevillista.

Maduro cree que Sevilla y Valencia seguirán en Primera división

Por todo ello, Maduro confía en que tanto Valencia como Sevilla logren la permanencia sobre todo por la afición que tienen. "El Sevilla ganó en su casa tres puntos contra Real Sociedad, y creo que van a sacar puntos en el estadio. El Valencia también, al final van a ganar en casa y se quedan en LaLiga, pero eso no tiene que ser algo bueno para los dueños, tiene que servir para pensar, estamos en la Liga, estamos seguros, todo va bien, pero no, la mentalidad tiene que cambiar para estar en Europa, y por ejemplo, por eso me gusta de Unai Emery, su mentalidad al entrar cuando él va a trabajar en un equipo, por ejemplo Aston Villa cuando llega está también peleando por abajo, y su mentalidad es que ellos tienen que jugar por Europa, con tiempo, con trabajo, y mira ahora el Aston Villa, por eso yo creo que Valencia y Sevilla también tienen que pensar así, pero desde arriba, yo creo que hay que cambiar algo ahí.

La llegada de Sergio Ramos, "depende de las ideas"

Por último, Hedwiges Maduro también se moja sobre la posible entrada de Sergio Ramos de la mano con Five Eleven Capital para darle un nuevo rumbo a la entidad y el equipo. "A veces es bueno, pero depende de las ideas de los nuevos dueños. Al final, en el inicio todo normalmente es bueno, las ideas, toda la gente tiene energía, pero al final tú tienes que estar todos los días así, y trabajar, y pensar en el club, pensar en el escudo para crecer, porque normalmente, yo creo que cuando un club está unido desde arriba, trabajando en la misma idea, al final el club va a crecer, sí o sí. Y tenemos muchos ejemplos de equipos que tienen problemas con los dueños, como Manchester United, Chelsea, Ajax, equipos grandes en sus países tienen problemas por eso, y también tenemos buenos ejemplos, Villarreal o PSV, hay estructura muy buena, muy fácil, pero muy buena".