Marius Marin rompe su silencio para dar una gran noticia al Sevilla y Hagi lo confirma

El centrocampista rumano, al que Antonio Cordón tiene prácticamente atado para la 26/27, ha anunciado que está preparado para volver a los terrenos de juego después de casi dos meses fuera, aunque desde Italia venían anunciando que su lesión era más grave de lo esperando y en Nervión temían ya que su estado físico pudiese truncar su fichaje

Como es lógico, la planificación del Sevilla FC de cara a la próxima temporada se encuentra en estos momentos en el aire. Todos en en el Sánchez-Pizjuán están centrados en lograr el objetivo de la salvación y la confección de la plantilla, obviamente, no sería la misma en Primera o en Segunda división. Además, ni siquiera está claro si los actuales dirigentes seguirán al frente o si al fin se producirá la llegada de Five Eleven Capital de la mano de Sergio Ramos, lo que también deja en el aire la presencia de Antonio Cordón.

Son muchas las incógnitas. Pero el director deportivo extremeño tampoco puede quedarse de brazos cruzados. Por ello, su trabajo ya ha cristalizado en hasta tres fichajes cerrados, además de un cuarto bastante encarrilado. Este último es el caso de Marius Marin, que ha roto su silencio para dar una buena noticia al club de Nervión, donde crecía la preocupación por su estado físico y el hecho de que pudiera truncarse su llegada como agente libre.

Los incumplidos plazos de la lesión de Marius Marin

El centrocampista rumano, entre las prioridades de Cordón para reforzar la medular en la 26/27, sufrió una lesión de forma fortuita el pasado 15 de marzo, en un partido ante el Cagliari, e hizo saltar las alarmas. Se le diagnosticó una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda. Pero los plazos previstos se han ido alargando más de lo previsto y eso ha ido aumentando la incertidumbre sobre su posible llegada al Sevilla FC, donde no se la quieren jugar con riesgos de este tipo.

El entrenador del Pisa, Oscar Hiljemark, anunció en su día que podría volver a jugar después del parón de marzo, a comienzos de abril. Pero las semanas han seguido pasando y fuentes próximas al conjunto italiano confirmaron a ESTADIO Deportivo que la lesión de Marius Marin podía ser "más grave de lo esperado en un principio".

Podría reaparecer este domingo: "He vuelto"

Pero, por fortuna, ha sido el propio el jugador nacido en Timisoara quien ha desvelado que ya está listo para reaparecer, después de casi dos meses en el dique seco. A través de sus redes sociales, ha salido a la palestra para compartir una imagen suya con la camiseta del Pisa y un breve pero clarificador mensaje: "He vuelto".

No se descarta, por tanto, que el mediocentro pueda entrar en la convocatoria para el encuentro que su equipo disputará mañana ante el Cremonese a las 15:00 horas a domicilio, precisamente en el estadio donde anotó su último gol la campaña pasada. Solo restan tres jornadas en la Serie A y Marin quiere despedirse sobre el campo de un equipo donde cumple su octava temporada, aunque desde la pasada jornada ya es matemático su descenso a la Serie B.

Este hecho descarta cualquier posibilidad de que renueve su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio. A sus 27 años, el ex del Sassuolo quiere iniciar una nueva aventura y le atrae la posibilidad de desembarcar en LaLiga, después de que Antonio Cordón viajase semanas a Italia para tratar de convencerlo.

Otra pista de su recuperación: convocado por Hagi para la selección de Rumanía

Después de perderse los seis últimos partidos, además, Marin ha recibido una gran noticia que viene a refrendar también el optimismo existente con respecto a su recuperación. Tras quedarse sin el sueño de estar presente en el Mundial del próximo verano, al caer Rumanía en la primera semifinal de la repesca frente a Turquía, el mediocentro fue convocado este pasado viernes por el nuevo seleccionador de su país, el legendario Gica Hagi.

El que fuese jugador del Real Madrid y el FC Barcelona, que cumple su segunda etapa al frente del combinado rumano, accedió al cargo el pasado 20 de abril y en su primera lista preliminar, solo compuesta de momento por futbolistas que militan en el extranjero, no ha dudado en contar con Marin. Así, el jugador pretendido por Cordón ha sido citado en principio para sendos amistosos ante Georgia y Gales que tendrán lugar a comienzos de junio, lo que da a entender que su recuperación marcha por buen camino.

El resto de fichajes del Sevilla FC para la 26/27

Todo ello supone, por tanto, un alivio para el Sevilla FC, que veía cómo el posible fichaje del rumano podría truncarse, siguiendo los pasos de lo sucedido con el joven Patrik Mercado. Su percance físico, sin embargo, no ha sido tan grave como el de la joven estrella ecuatoriana, que estará de baja entre ocho y nueve meses, por lo que su llegada a Nervión queda a expensas de un reconocimiento médico en verano, como ha reconocido su club, Independiente del Valle. Mientras tanto, Juan Iglesias y Aoruna Sangante son los otros dos refuerzos que esperan la oficialidad de sus acuerdos, que bien podrían estar a expensas de la continuidad en Primera división.