El técnico del Pisa SC, Oscar Hiljemark, tranquiliza al Sevilla FC con el pretendido Marius Marin y le encuentra sustituto

El pivote internacional rumano, que termina contrato el próximo 30 de junio y se encuentra en negociaciones muy avanzadas con Cordón para firmar por los nervionenses, sufrió la semana pasada una lesión en su rodilla izquierda que hizo saltar todas las alarmas entre la Toscana italiana y la capital de Andalucía

El Sevilla FC empezó hace meses la planificación deportiva de la próxima temporada, con el anuncio del fichaje delmediapunta Patrik Mercado (Independiente del Valle) y con los acuerdos que ha cerrado para las llegadas estivales a coste cero de los defensores Juan Iglesias (Getafe CF) y Arouna Sanganté (Le Havre). No se ha detenido ahí Antonio Cordón, quien además sigue muy de cerca a dos mediocentros: tanto uno de corte creativo, como es Alberto Reina (Real Oviedo), como también el pivote defensivo Marius Marin (Pisa SC), otro agente libre que también mantiene conversaciones muy avanzadas para recalar en el conjunto nervionense y que dio un susto enorme la semana pasada. Según han revelado las pruebas médicas, se ha quedado sólo en eso.

Los problemas de rodilla de Marius Marin se quedan en un susto

Marin, titular indiscutible en el conjunto toscano, tuvo que pedir el cambio en el temprano minuto 16 del duelo de la jornada 29 en la Serie A italiana que enfrentaba al Pisa SC con el Cagliari Calcio el pasado domingo 15 de marzo. El internacional rumano de 27 años pudo retirarse del campo por su propio pie; pero los signos eran de enorme preocupación por las fuertes molestias que había sentido en su rodilla izquierda. En las horas posteriores se temió que sufriese una dolencia de gravedad en los ligamentos y la inquietud viajó por el mediterráneo rumbo a España, donde el Sevilla FC cruzaba los dedos deseando en que su conocida mala suerte con las lesiones no afectase a jugadores que aún no han firmado su contrato.

El pasado martes, el centrocampista de Timisoara fue examinado en profundidad por los doctores y los resultados fueron mucho más positivos de lo esperado, tal y como venía comentando la prensa local en los últimos días y como ha confirmado este pasado viernes el técnico del AC Pisa, Oscar Hiljemark, en la víspera del encuentro liguero de este sábado ante el Como 1907 de Cesc Fábregas. "Esperamos que Marin pueda volver después del parón liguero. No es una lesión grave. No estará disponible el domingo, pero creo que podrá volver para el partido contra el Torino (domingo 5 de abril)", ha destacado el joven técnico sueco (33 años), que se hizo cargo del equipo el pasado 3 de febrero y que está teniendo muchos problemas con las bajas.

"Calabresi se encuentra mejor, entrenó con el equipo y es un jugador muy potente; Marius está de baja, Aebischer y Durosinmi están sancionados...", ha repasado Hiljemark, quien también ha tenido entre algodones a Juan Cuadrado, Daniel Denoon e Isak Vural. "El Como es un equipo muy fuerte tiene 25 puntos más que el año pasado. Es un equipo al nivel de la Juventus y el AC Milan. Pero estaremos preparados", ha manifestado confiando en que otros jugadores den el paso: "La situación siempre es la misma: difícil. El orgullo crece, por supuesto, pero los puntos no bastan. Contra el Cagliari jugamos 90 minutos muy buenos, incluso con diez hombres durante 50 minutos. Pero es otro partido, contra otro equipo y con otras dificultades. Tenemos que estar preparados y ser humildes".

El sustituto del lesionado Marius Marin: Malthe Hojholt

Malthe Hojholt heredará el puesto de titular en el centro del campo. El pivote danés de 24 años es un jugador que Hiljemark conoce bien, ya que primero fue su compañero y luego su entrenador en el Aalborg BK, reencontrándose ahora en el Pisa. "Hojholt jugó dos partidos y, en mi opinión, los hizo muy, muy bien. El domingo pasado entró por Marin y jugó un gran partido. Tenemos una relación que viene de muchos años: es un tipo serio, siempre trabaja duro y está muy atento a lo que queremos hacer en el campo. Sin duda está en buena forma para jugar este partido", ha explicado sobre el sustituto del que debe ser el cuarto fichaje del Sevilla FC 26/27.

"Cuando llegué, encontré un grupo muy sólido. Cambiaron de entrenador, y eso nunca es fácil, pero en las últimas semanas han trabajado exactamente como me gusta. Los jugadores que llevan años aquí, incluso los que jugaron en la Serie B, siempre juegan por la camiseta y la afición, y eso es muy importante. Trabajaron bien incluso en los partidos perdidos: 90 minutos muy buenos contra el Milan, una gran actuación contra el Bologna y contra el Cagliari por fin llegaron los puntos", ha añadido el técnico del AC Pisa, recalcando su confianza en todo el grupo ante las bajas.