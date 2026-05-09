Sevilla - Espanyol: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 35 de la LaLiga EA Sports

El conjunto nervionense se aferra de nuevo al Sánchez-Pizjuán, que volverá a presentar un gran ambiente, para tratar de dar un importante paso hacia la salvación frente a un rival directo al que puede superar en la clasificación

El Sevilla FC se ha conjurado para una nueva 'final' por la permanencia ante el Espanyol. La victoria del pasado lunes ante la Real Sociedad devolvió las constantes vitales a un equipo que venía de sumar dos derrotas consecutivas a domicilio y con ese resultado logró salir de los puestos de descenso, que siguen a un solo punto. Es obvio que el trabajo ni mucho menos está hecho. Y de ello son conscientes de sobra en Nervión, donde se preparan para convertir de nuevo el Ramón Sánchez-Pizjuán en una caldera que lleve en volandas a los suyos.

Así llega el Sevilla FC

Un nuevo triunfo ante el cuadro perico sí supondría dar un paso importancia hacia la salvación. Dependiendo de lo que haga justo antes el Alavés en su duelo directo con el Elche en el Martínez Valero, el cuadro blanquirrojo podría adquirir un colchón de cuatro puntos con respecto a la zona de peligro y superar además al propio Espanyol, que le aventaja en dos.

Para ello, la 'Bombonera' presentará un gran ambiente, con las entradas agotadas desde hace días. En la previa, además, han vuelto a repetirse los gestos de apoyo de una afición que en esta ocasión ha sido congregada para vestir de blanco y teñir las gradas de ese color. Luego serán los pupilos de Luis García Plaza los que tengan que responder sobre la hierba. Para ello, el técnico madrileño mantiene la baja de Manu Bueno por lesión y tiene entre algodones a Isaac Romero, que ya jugó tocado frente a los donostiarras. Por contra, recupera a Djibril Sow una vez cumplido su partido de sanción.

Así llega el Espanyol

El Espanyol, por su parte, llega en medio de una dinámica negativa sin precedentes. Por primera vez en toda la historia de LaLiga, de hecho, un equipo ha enlazado 17 jornadas consecutivas sin vencer después de estar en una posición tan elevada en la tabla y con el campeonato tan avanzado, pues era 5º en la jornada 18.

De pelear por Europa, el conjunto perico ha pasado a convertirse, de largo, en el peor conjunto de la segunda vuelta. No gana un partido desde el pasado 22 de diciembre, cuando derrotó en San Mamés al Athletic en la que era su quinta victoria seguida y la décima a esas alturas. Ahí se paró su contador. Desde entonces suma seis empates y once derrotas. De este modo, los de García Plaza tienen en su mano superar en la clasificación a un conjunto catalán que tiene en estos momentos dos puntos más (39), además de poder imponerse en el 'average' particular' tras perder por 2-1 en Cornellà.

¿Dónde ver por TV el Sevilla FC - Espanyol de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Sevilla FC y Espanyol este sábado 9 de mayo dará comienzo a las 16:15 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y se podrá ver en directo por Movistar LaLiga TV (diales 54 en Movistar y 110 en Orange); Movistar LaLiga HDR (dial 440 en Movistar) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Sevilla FC - Espanyol de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club sevillista y de la entidad perica habrá información actualizada al instante de este encuentro.