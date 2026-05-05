Todo vendido para la 'final' del Sevilla con el Espanyol y en busca del récord: ﻿"El Sánchez-Pizjuán tiene que sonar aún más fuerte"

Ya se ha agotado el primer cupo de localidades disponibles para el duelo del próximo sábado, aunque el Sevilla FC ha anunciado que aún se podrán ir adquiriendo aquellas que sean liberadas por los abonados hasta el día del encuentro

"Esto nos permite estar vivos, nada más. Ahora solo nos hemos metido en la lucha. El sábado tenemos otra final en casa con el Espanyol. Hay que seguir. Si ganamos sí que damos un paso adelante". Así resumió el técnico del Sevilla FC, Luis García Plaza, el importantísimo triunfo obtenido ante la Real Sociedad. El mismo ha servido para salir de los puestos de descenso al superar a un Deportivo Alavés que tiene un punto menos. Pero si decisivo era el duelo ante los donostiarras, para no desengancharse de la pelea por la salvación, igual de trascendente es el próximo ante el Espanyol, un inesperado rival directo al que puede superar en la tabla.

Por ello, el Ramón Sánchez-Pizjuán volverá a presentar un gran ambiente para tratar de llevar en volandas a su equipo. Tras la locura vivida este pasado lunes, con una grada entregada y teñida de rojo que revivió el espíritu de las grandes noches europeas, el club ya ha informado de que han bastado unas horas para agotarse el primer cupo de entradas disponibles para la visita de los pericos.

Pendientes de la cesión de asientos de los socios

Como cabía esperar, la afición ha respondido en masa y ya solo se podrán ir adquiriendo las localidades que sean liberadas por los abonados a través de la cesión de asientos hasta el próximo sábado. Se espera, por tanto, otra gran entrada, de ahí que la entidad haya recomendado nuevamente a los asistentes acceder antes de lo habitual al estadio, "debido a las posibles aglomeraciones de público que se pueden dar en los tornos a la hora del encuentro", fijado para las 16:15 h.

La tercera mejor entrada de la temporada en el Sánchez-Pizjuán

Ante la Real Sociedad fueron 40.792 espectadores los que se dieron cita en la 'Bombonera', lo que supuso la tercera mayor afluencia de la temporada. Sólo se ha superado la barrera de los 40.00 en tres citas, quedando por encima la visita del FC Barcelona, con 41.040 aficionados, y El Gran Derbi ante el Real Betis, cuando se rozó el lleno con 42.580 asistentes. Ante el Espanyol se espera otra entrada cuanto menos similar a todas a ellas, pudiéndose alcanzar incluso el récord de la campaña.

El sevillismo, mientras tanto, ya calienta motores. Tras digerir el lógico enfado que provocó la dolorosa derrota ante Osasuna, que originó otro recibimiento con abucheos e insultos a la plantilla, la afición ha enarbolado la bandera de la unión para remar todos en la misma dirección y tratar de salir juntos de esta angustiosa situación. Así, durante la pasada semana se sucedieron las iniciativas para trasladar su aliento al equipo, que recibió y agradeció el apoyo mostrado a las puertas del estadio en la sesión a puerta cerrada del domingo.

La afición ya calienta motores: "¿Estáis recuperando la voz?"

Antes, se habían engalanado tanto la ciudad deportiva como el propio Sánchez-Pizjuán para que los jugadores sintieran de cerca a su hinchada, que volverá a responder el sábado. Es más, desde el grupo Biris Norte han pedido ir incluso un paso más allá tras el sensaciones ambiente vivido frente a la Real Sociedad. "¿Habéis descansado? ¿Estáis recuperando la voz? Cuidadla porque el sábado viene otra batalla y el Sánchez-Pizjuán tiene que sonar aún más fuerte que ayer", han lanzado a través de las redes sociales.

También la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando se ha convertido en vehículo para aunar a toda la afición, partiendo de ella la idea de pedir que todos acudiesen el pasado lunes vestidos de rojo, como en la última semifinal europea ante la Juventus. Ahora, desde dicha organización ya se prepara además el desplazamiento para medirse al Villarreal el miércoles 13 de mayo, a las 19:00 horas, pero no se han olvidado de lo que está por venir esta semana: "Nervion demostró que juntos lo vamos a lograr. El sábado tenemos un nuevo encuentro y nos dejaremos el alma. ¡Sevilla hasta la muerte!".

Ya hay hora para el Sevilla FC - Real Madrid

De manera paralela, además, LaLiga ha informado hoy de los horarios de la penúltima jornada, en la que el Sevilla FC volverá a medirse en casa a un Real Madrid que casi con toda seguridad ya no tendrá por entonces opciones matemáticas de pelear por LaLiga. Como suele ser habitual, se ha previsto una jornada unificada, salvo posibles cambios de última hora, que tendrá lugar el domingo 17 de mayo a las 19.00 h. Será el último partido como local de los nervionenses, que despedirá el curso en Balaídos ante el Celta de Vigo.