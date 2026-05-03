El brutal recibimiento al Sevilla a la salida del entreno: mensaje de Gudelj al sevillismo y bengaleo antes de la final frente a la Real: "Imposible que este club vaya a bajar"

Brutal recibimiento de la afición al equipo sevillista a la salida del entreno del Ramón Sánchez-Pizjuán, con bengaleo incluido y un claro mensaje que muestra que el sevillismo está con el equipo para revertir la crítica situación de la entidad

El Sevilla FC se juega mucho este próximo lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La institución que hace nada levantaba títulos europeos, se encuentra en puestos de descenso a pocas jornadas de que la Primera División ponga su punto y final. La situación es crítica y los resultados de las últimas jornadas hacían presagiar un escenario desolador, sumado a unas imágenes en Pamplona que eran más propias de un descenso real de un equipo con opciones aún de permanencia. Es por ello que, desde los aficionados, tuvieron claro que se tenían que hacer cargo de la situación y así lo han hecho saber en el entrenamiento de este domingo.

El grupo 'Biris Norte' hizo un llamamiento a la afición para que, a las 11:30, los sevillistas estuviesen presentes en el mosaico de Preferencia del feudo hispalense. El objetivo era claro: mostrarles su apoyo y transmitir la importancia que este partido tiene. Y vaya si lo han hecho. Desde las once, ya era importante el número de aficionados el que se encontraba por el estadio y, sobre menos cuarto, los jugadores salieron jaleados por las masas. Varios eran los cánticos y ánimos de los aficionados con sus propios jugadores, que decidieron acercarse a todas las zonas donde habían sevillistas presentes para poder saludarles y agradecerles su calor. Los mensajes iban en una misma línea y es que, a pesar de las críticas, la afición espera poder revertir la situación para poder sacar luego las pertinentes conclusiones.

Uno de los capitanes generales de este Sevilla FC, Nemanja Gudelj, cogió el mando de la situación y fue el encargado de dirigirse a la afición sevillista. "Señores, de corazón, muchísimas gracias. Es imposible que este club vaya a bajar. Nosotros lo vamos a dejar todo en el campo y vosotros estaréis ahí con nosotros", exclamó el serbio ante más de un centenar de aficionados que no dudaron en corear su nombre una vez acabado el discurso. Esa imagen fue curiosa ya que, en un primer momento, el que quería bajar era el canterano Juanlu Sánchez. Sin embargo, en una aparente solicitud de seguridad, tuvo que entrar de nuevo en el bus. Al final, fue el serbio el que espetó esas palabras y encendió aún más al sevillismo, que se despidió del equipo con bengalas rojas y con golpes al autobús en señal de apoyo. Sin lugar a duda, un recibimiento acorde a la importancia del partido del lunes. El Sevilla ha vivido finales estos últimos años, pero muy pocas como esta.

Toda una semana de símbolos de la afición

Muchas han sido las señas por parte de la afición para hacerse cargo de la situación. El pasado jueves, ya se vio como había en el campo de entrenamiento varias banderas de distintas peñas sevillistas en uno de los laterales del campo de entrenamiento del Sevilla FC. En el día de hoy, celebrándose el entreno en el Sánchez-Pizjuán, esa imagen se ha extendido hasta la parte de Fondo y Gol Norte del estadio.

El lema es claro: "No estáis solos en esta batalla". Y a eso es lo que se aferra al sevillismo, que llenará el feudo sevillista frente a la Real Sociedad bajo el lema #TodoAlRojo y con rollos de papel higiénico.