La afición del Sevilla vuelve a hacerse notar en la batalla por la permanencia con Nico Guillén presente

El canterano hispalense ha sido llamado por Luis García Plaza para la sesión anterior al duelo frente a la Real Sociedad, por lo que todo apunta a que será parte de la convocatoria frente a la Real Sociedad

El lunes es el Día D que muchos sevillistas tienen marcado en el calendario. El motivo es triste, también hay que decirlo, ya que una entidad histórica como es el Sevilla FC se está jugando la permanencia en Primera División. El club se encuentra a apenas dos puntos de poder escapar de la zona baja de la clasificación, un lugar que poco acostumbra la afición sevillista aunque, en estos últimos años, se está volviendo casi una realidad. La afición sabe que, ante la falta de rumbo, debe coger el timón de nuevo para evitar el descalabro de una centenaria entidad.

Y es por ello que, durante la semana, varios son los movimientos que se han visto para intentar mostrar ese calor a la plantilla. El pasado jueves, se vieron banderas de las distintas peñas sevillistas en uno de los laterales del campo de entrenamiento, un movimiento que salió directamente de las propias entidades de aficionados sevillistas y que, al final, se pudo hacer realidad. En la mañana de este domingo, también se han vuelto a ver esas banderas tanto en Gol Norte como en Fondo del estadio hispalense. En esta ocasión, se ha visto un lema que ha lucido en Gol Norte como es el de : "No estáis solos en esta batalla". Esto es la antesala de lo que se vivirá alrededor de las 11:30, cuando aficionados muestren al equipo sus ánimos en una concentración convocada en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En la sesión de entrenamiento, la principal noticia se encuentra en Nico Guillén. No cabe duda que el canterano es una de las principales joyas de la carretera de Utrera y son muchas las esperanzas puestas en él, con idea de que pronto pueda ser una pieza importante del primer equipo. Y, en la mañana de este domingo, ha estado presente junto al primer equipo hispalense. El canterano, hace unas semanas, ya estuvo presente junto a los de García Plaza en el partidillo que jugó frente al Sevilla Atlético, y todo hace indicar que el técnico madrileño le va a dar lugar al canterano sevillista. Cabe recordar que, para el partido de mañana, tanto Sow como Manu Bueno son bajas seguras, un hecho reseñable para intentar descifrar el once del Sevilla en Nervión.

Otra de las imágenes reseñables es la de Suazo. El lateral chileno regresó de Pamplona con un cabestrillo por unas molestias en el hombro en una caída frente a Osasuna. Tras no entrenar el miércoles, el jueves volvió con total normalidad a entrenar con el equipo y todo apunta a que estará sin problemas frente a la Real Sociedad. En la mañana de hoy, se ha podido ver al lateral sin camiseta, lo que ha mostrado el vendaje que tiene y que le protege ese hombro al chileno. Ahora toca que la afición coja el timón del encuentro y que intenten de hacer del Sánchez-Pizjuán el hervidero que fue en los partidos europeos, con ese lema #TodoAlRojo y los rollos de papel que recuerda a lo que se vivió hace unos años.