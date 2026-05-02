Aliciente añadido para los nervionenses: si ganan a la Real Sociedad, saldrán del descenso

La derrota en casa del Alavés en el derbi vasco propicia que un hipotético triunfo sevillista el lunes signifique ceder a los 'babazorros' la antepenúltima plaza de la clasificación; la jornada está siendo medianamente favorable, pues se escapó en Mallorca, pero no el Valencia ni descolla el Levante

Aunque la jornada 34ª no empezaba demasiado bien para los intereses del Sevilla FC, puesto que el RCD Mallorca ganaba por 0-1 en Montilivi para distanciarse cuatro puntos de la quema, el sábado está siendo manifiestamente mejor. Para empezar, la goleada del Villarreal CF (5-1) en La Cerámica a un Levante UD que llegó a empatar impidió que los granotas desplazasen momentáneamente a los nervionenses al penúltimo escalón, aunque lo mejor llegaría en el derbi vasco. Se adelantó por dos veces el Deportivo Alavés, nueva referencia de los de Luis García Plaza en pos de la permanencia, pero el Athletic Club le terminó dando la vuelta.

Con Nico Williams como artífice de la puntilla final, el 2-4 en Mendizorroza es un golpe muy duro en la línea de flotación de los 'babazorros', que, de ganar los andaluces este lunes a su vecino Real Sociedad en el encuentro que abrocha la quinta entrega por la cola, intercambiarían su plaza con ellos. En otras palabras: el gran aliciente para el Sevilla FC es ver reflejada directamente una posible victoria no ya en su casillero de puntos, que se elevaría hasta los 37, sino salir de una vez de ese terceto final que, cuando acabe LaLiga y se ajusten todos los posibles empates y duelos directos (este 'goal-average' particular solamente se aplica con todos los partidos jugados), bajará a Segunda división.

Oportunidad desperdiciada por el Valencia y ojo con los de los 38 puntos

El Atlético de Madrid, con la misma colección de suplentes y jugadores del filial con la que naufragó en el Ramón Sánchez-Pizjuán y el Martínez Valero, venció este sábado con autoridad (0-2) en Mestalla a un Valencia CF que, con 39 unidades, se las prometía muy felices y que, eso sí, prácticamente habría amarrado la permanencia en caso de triunfo. Ahora, el conjunto che deberá seguir sufriendo, como un Girona FC que, tras vencer al Villarreal CF hace un mes, sólo suma un punto de 12 posibles y, con 38, aún no respira del todo. Como tampoco el Elche CF, rival este domingo del RC Celta de Vigo en Balaídos. Tampoco, pese al alivio de esta jornada, el otro con esa cifra, el RCD Mallorca.

El cristal con el que todos mirarán la salvación depende del Sevilla

Si el Sevilla FC cumple con su obligación de ganar este lunes a la Real Sociedad y alcanza los 37 puntos, no solamente saldrá de los puestos de descenso, que comenzarán con un Deportivo Alavés anclado en los 36 y que pierde el duelo directo con los nervionenses, sino que meterá de lleno en el lío a todos a partir del Rayo Vallecano. Bien es cierto que los franjirrojos y el RCD Espanyol, que juegan este domingo contra Getafe CF (a domicilio) y Real Madrid, respectivamente, dependen de sí mismos (con 39 unidades) para alejar el peligro a dos encuentros de colchón a falta de sólo cuatro por disputarse, aunque cualquier 'pinchazo', junto al despertar de los de Luis García Plaza, significaría constreñir la lucha por la permanencia, que quedaría con un mínimo de cinco equipos en apenas tres puntos.