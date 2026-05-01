El Mallorca escapa de la quema y se sitúa a cinco puntos del descenso

Los de Luis García Plaza, aunque ganen el lunes a la Real Sociedad, necesitan que el Alavés no haga lo propio este sábado en Mendizorroza contra el Athletic para salir del descenso, pues incluso un empate podría bastar a los 'babazorros' de no producirse una goleada nervionense

El RCD Mallorca, que se ha impuesto en la noche de este viernes en Montilivi al Girona FC gracias a un solitario testarazo de Samú Costa al filo del descanso, ratifica la tendencia esta temporada de LaLiga en lo que a la lucha por la permanencia se refiere, con expertos que especulan con que la de la 25/26 va a ser la permanencia más cara de la historia, superando un equipo los 43 puntos con los que el Deportivo de La Coruña bajó a Segunda división en la 10/11.

Los porteros y las defensas han sido protagonistas respecto a los delanteros, pues el meta local Paulo Gazzaniga impedía la sentencia de Zito Luvumbo en los compases finales, al tiempo que su central Vítor Reis salvaba bajo palos en el primer tiempo un remate de Vedat Muriqi. Respecto al cancerbero visitante Leo Román, se le contabilizan cuatro intervenciones exitosas, especialmente un mano a mano con Claudio Echeverri, así como despejes ante los intentos de Azzadine Ounahi, Joel Roca o Christian Stuani.

Así las cosas, los baleares alcanzan ya los 38 puntos e igualan con su oponente de esta jornada 34ª, así como con un Elche CF que debe visitar al RC Celta de Vigo este domingo a las 14:00 horas. Todos tienen ahora mismo cinco unidades sobre el descenso, que representa un Sevilla FC (34) que, ahora, tendrá como referencia inmediata al Deportivo Alavés, que marcha con 36 y ejercerá de anfitrión este sábado a las 18:30 horas en el derbi vasco con el Athletic Club.

Al Sevilla puede no valerle ganar para salir del descenso

Que el Sevilla FC tiene que ganar a la Real Sociedad este lunes 4 de mayo a las 21:00 horas es una perogrullada, porque caer sería mortal de necesidad y podría transformarse en una distancia de cinco puntos con la salvación a falta de cuatro jornadas. Pero el caso es que, aun venciendo a los donostiarras tras una semana de conjura total, el cuadro de Luis García Plaza dependerá del Deportivo Alavés para sacar la cabeza. De hecho, sólo si los 'babazorros' pierden con el Athletic Club, tendrían asegurado escapar momentáneamente de la quema.

Porque, aunque los nervionenses se llevan el duelo particular (victoria en Vitoria y empate en el Ramón Sánchez-Pizjuán), oficialmente este baremo no se aplica hasta la última entrega del campeonato, con todos los equipos en las mismas condiciones. Primaría, pues, por el momento el balance general de tantos marcados y encajados, en el que los albiazules tienen un -11 que mantendrían en caso de igualada, por un -15 sevillista, que sería de -13 de vencer por la mínima. Por tanto, tendrían que ganar por más de tres o más goles de diferencia a la Real.