La receta de Pablo Alfaro para la 'final' del Sevilla ante la Real Sociedad: "Sabemos lo que ocurre cuando aprieta de verdad"

El ex capitán nervionense, actualmente entrenador del Nàstic de Tarragona, se suma a las arengas lanzadas por Jesús Navas, Monchi o Joaquín Caparrós para poner de relieve la importancia de convertir el Sánchez-Pizjuán en un "bunker"

Todo suma en una situación tan angustiosa como la que vive el Sevilla FC. Sus dos últimas derrotas a domicilio, ante Levante y Osasuna, le han hecho caer a puestos de descenso. Por ello, después de digerir el lógico cabreo, la afición nervionense se ha puesto manos a la obra para demostrar que nunca deja solo a los suyos. La salvación pasa en gran medida por sacar adelante los tres partidos que aún deben disputarse en el Sánchez-Pizjuán. Pero ahora nadie quiere mirar más allá del próximo lunes, cuando arribará a Nervión la Real Sociedad. Una cita trascendental que ha multiplicado las iniciativas para convertir la 'Bombonera' en una caldera, con la ilusión de volver a construir un fortín en ella.

Desde el club han fijado precios populares para el partido, augurándose una gran entrada, y están recurriendo a las arengas de leyendas como Jesús Navas o Joaquín Caparrós para motivar a una afición ya de por sí consciente de la situación. Iniciativas como acudir todos vestidos de rojo o que los aficionados presten sus banderas para engalanar el estadio en la sesión a puerta cerrada del domingo buscan trasladar a Luis García Plaza y sus jugadores todo el aliento posible.

El recuerdo de las "noches mágicas" de Nervión

A ello se ha referido también otra figura emblemática como Pablo Alfaro, el último en salir a la palestra para destacar la importancia del papel que puede jugar la afición en el duelo a vida o muerte ante el conjunto donostiarra. "Supone mucho. Para los nuestros y para los rivales, que ven ese búnker del que tiene que ser difícil salir. Todos hemos vivido noches mágicas en ese estadio y sabemos lo que ocurre cuando aprieta de verdad. Ellos son un buen equipo, campeones de Copa y con su plaza europea conseguida. Uno se juega los puntos y otro, deportivamente, se juega la vida", señaló en los medios oficiales del club blanquirrojo.

La trayectoria de Pablo Alfaro en el Sevilla FC

El aragonés se erigió en su momento en todo un baluarte de aquel Sevilla FC que logró el último ascenso y fue dando pasos en Primera división hasta alcanzar la gloria. Llegó en 2020, con el equipo en Segunda, y se fue meses antes de levantar la primera Copa de la UEFA en Eindhoven. Pero el recuerdo de su garra como capitán sevillista permanece inalterable entre los aficionados, de ahí que siempre sea una voz autorizada. De hecho, desde el club incluso recurrieron a él para motivar al equipo en el derbi de hace dos campañas en el Sánchez-Pizjuán, resuelto con victoria nervionense por la mínima.

No mira más allá: solo Real Sociedad

Para el ex defensor, no hay que pensar más allá del duelo ante la Real Sociedad, admitiendo que no solo hará falta el empuje de la grada, sino obviamente la respuesta del equipo. "El lunes es el partido y no hay otro. Creo que es lo que te abre la puerta a la esperanza, con puntos en juego y mejor situado. El siguiente vuelve a ser en casa y se te abren muchas situaciones. Hay que afrontarlo sabiendo que todo el mundo va a estar contigo. Desde el calentamiento tenemos que hacer ver lo que significan estos tres puntos. Mostrar esa ambición y dejar claro que no puedes salirte del guion. Que cada uno saque su mejor versión y no pedirle a nadie lo que no sabe hacer, pero que lo que sabe lo haga al 120%. De esto se sale jugando al fútbol, pero de verdad", recalcó.

La unión como clave: "Hay que sacarlo entre todos"

Además, para el maño, que vistió la camiseta sevillista en 172 partidos a lo largo de cinco temporadas y media, el gran ambiente que se espera este próximo lunes no debe suponer una presión añadida, sino todo lo contrario. "Hay que sacarlo entre todos y contagiar al estadio. La gente va a ir con ganas y ellos tienen que devolver ese cariño y ese ánimo. Es momento de bunkerizarse porque depende de nosotros. Sin temor, con responsabilidad y a competir. Cuando convives en un vestuario ya sabes a qué jugadores se le puede tocar más la tecla. Estos tres puntos lo cambiarían todo y hay que ser conscientes de eso, sin aislarse de la realidad. Si lo haces bien, el sevillismo te lo va a agradecer. Nos necesitamos todos. Nuestros enemigos llevan otro color y ya habrá tiempo para hablar de otras cosas. El lunes es fundamental y toca remangarse. Que disfrutemos del partido y que los puntos se queden en Sevilla", sentenció.

Se mide mañana al Sevilla Atlético en primera RFEF

Se da además la circunstancia de que Pablo Alfaro se enfrentará mañana sábado al Sevilla Atlético como entrenador del Nástic de Tarragona, del que se hizo cargo el pasado mes de marzo. El filial nervionense llega ya descendido al Nou Estadi, donde el conjunto catalán buscará alejarse del descenso ante la persecución de un Betis Deportivo que se encuentra a cinco puntos de distancia.