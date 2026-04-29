La pasional arenga de Jesús Navas al equipo y a la afición del Sevilla: "Bendita locura"

El Gran Capitán se pone el brazalete: hablando todavía en primera persona, transmitiendo los nervios propios de la previa como si aún estuviese en activo, con un discurso de sangre y piel, con palabras que apelan al sentimiento más profundo del aficionado desde el conocimiento más amplio del sentir de un futbolista profesional

No hace falta decir que, si por él fuera, se ponía la camiseta con el '16' desde este mismo miércoles y empezaba ya a corretear la banda derecha del Ramón Sánchez-Pizjuán para dejarse el alma en el importantísimo choque que el Sevilla FC disputará en la noche del lunes contra la Real Sociedad, en la jornada 34 de laLiga EA Sports. Por desgracia para Luis García Plaza, los gloriosos tiempos como futbolista pasaron para Jesús Navas.

No obstante, por suerte para el vestuario, el palaciego nunca se ha quitado el brazalete de capitán y también estaba clarísimo que al equipo no iba a faltarle el apoyo de La Leyenda nervionense en una semana tan trascendental. Navas se ha dejado ver en la mañana de este miércoles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, siguiendo el entrenamiento del Sevilla FC desde la primera línea de césped.

No es la primera ni será la última visita del futbolista más laureado del club nervionense y de la selección española; pero su mensaje suena con más eco que nunca justo en la primera semana que el equipo de sus amores ocupa puestos de descenso a LaLiga Hypermotion a falta de sólo cinco jornadas para el final. La afición ya se está movilizando bajo la consigna 'Todos de Rojo' y la arenga de Navas ha sido pura pasión.

Jesús Navas explica sus palabras a la plantilla del Sevilla FC y hace un llamamiento a la afición

Tras alentar a los futbolistas en privado, Navas ha atendido a los medios del club y ha hecho extensiva su conjura a toda la afición nervionense, valorando la iniciativa del club de poner precios reducidos y mostrando su pleno convencimiento de que la Bombonera estará palpitante para llevar en volandas a los suyos. "Siempre estoy con mis compañeros y ahora hay que estar más unidos que nunca. Se está viendo como la afición siempre está con nosotros. Este lunes va a ser increíble, va a ser una bendita locura lo que se va a vivir. Los jugadores tienen que salir al 100% a darlo todo por ellos", ha reclamado.

El 'Duende' vive la previa con el mismo nerviosismo que si estuviese en activo. "Con ganas, con ilusión de afrontar el encuentro. Al final es un reto. Hemos vivido retos muy bonitos de títulos y al final este es otro reto más. (Los jugadores) tienen que vivirlo así, con la ilusión de salvar al Sevilla, de darlo todo en el campo, de honrar el escudo. Y todo eso sabiendo que, lo más importante, la afición va a estar con nosotros".

"Cualquiera de ellos daría lo que fuera por estar ahí en el campo, dándolo todo y defendiendo al Sevilla. Ellos tienen el privilegio de poder hacerlo y tienen que salir a morir", ha añadido a modo de arenga: "He explicado eso, por encima. Les he visto, pero tenían que entrenar y han salido muy rápido. Sí que los he saludado y les he dicho que lo que van a vivir es algo increíble. Que tenemos la mejor afición del mundo y tienen que salir a por todas".

"Esto es pasión y es muy bonito. Esto es el Sevilla, es lo que sentimos todos. El sentimiento de este club, la casta, el coraje...", ha continuado en su discurso para agitar a las masas. "Tenemos que estar todos unidos, apoyando, dándolo todo para que el equipo lo consiga. La afición es clave. Es muy importante. Seguro que va a estar ahí con nosotros y nos va a llevar a la victoria", ha concluido el Gran Capitán, que sigue hablando de esta plantilla en primerísima persona. Lo suyo sí que es amor incondicional.