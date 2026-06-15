La Selección Española no puede pasar del empate a cero contra Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026. Por su parte, el Real Betis no descarta a Dovbyk y está pendiente de Arnau Martínez y Lautaro Rivero. Rafa Mir es condenado con ocho años y medio de prisión, pero el delantero ha dicho que recurrirá

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 16 de junio de 2026.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 16 de junio de 2026.

España 0-0 Cabo Verde: Petardazo

La Selección Española comienza su andadura en el Mundial 2026 sin poder superar a Cabo Verde, a priori el rival más débil en la fase de grupos. El equipo entrenado por Luis de la Fuente, que renunció a los extremos, fue plano y no tuvo demasiadas ocasiones claras de gol.

El equipo verdiblanco ya no descarta la posibilidad de hacerse con los servicios del delantero, ya que la Roma podría dar alguna que otra facilidad este verano.

Rafa Mir, condenado

El delantero del Sevilla FC es castigado con ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones. El futbolista ya ha asegurado que recurrirá la sentencia.

Sigue a Arnau Martínez y a Lautaro Rivero

El Real Betis se mueve en el mercado de verano, estando abierto a reforzar la defensa. El club verdiblanco no pierde de vista a los centrales de Girona FC y River Plate.