30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 13 de junio de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo de este sábado abre con el nuevo comprador del Sevilla y dedica a espacio a la presentación de José Ignacio Navarro, los guiños de Guido al Betis, la demanda a Florentino Pérez y el empate entre Canadá y Bosnia

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 13 de junio de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 13 de junio de 2026:ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 13 de junio de 2026:

- HAY OTRO COMPRADOR

Los máximos accionistas del Sevilla han alcanzado un nuevo acuerdo de exclusividad con un inversor occidental de máximo nivel, experiencia en fútbol profesional y solvencia financiera, y el proceso se activará en un par de semanas

- DETALLES DEL NUEVO SEVILLA SIN DIMISIÓN

José Ignacio Navarro fue presentado este viernes como director deportivo hasta 2029 y expuso las bases del proyecto 26/27 acompañado por José María del Nido, que analizó la situación del club y aseguró que no renunciará a la presidencia

- NUEVOS GUIÑOS DE GUIDO RODRÍGUEZ

El argentino deja entrever su predisposición de volver al Betis, que no lo descarta si falla el fichaje de Amrabat

- ACCIONES LEGALES CONTRA FLORENTINO

El Barça anuncia la presentación de una demanda de conciliación contra el presidente blanco por presuntas calumnias

- CANADÁ SALVA UN PUNTO EN SU CASA

La selección anfitriona se estrena con empate tras igualar Larin en la recta final del partido el gol de Bosnia, marcado por Lukic

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email