La portada de ESTADIO Deportivo de este sábado abre con el nuevo comprador del Sevilla y dedica a espacio a la presentación de José Ignacio Navarro, los guiños de Guido al Betis, la demanda a Florentino Pérez y el empate entre Canadá y Bosnia

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La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 13 de junio de 2026:

- HAY OTRO COMPRADOR

Los máximos accionistas del Sevilla han alcanzado un nuevo acuerdo de exclusividad con un inversor occidental de máximo nivel, experiencia en fútbol profesional y solvencia financiera, y el proceso se activará en un par de semanas

- DETALLES DEL NUEVO SEVILLA SIN DIMISIÓN

José Ignacio Navarro fue presentado este viernes como director deportivo hasta 2029 y expuso las bases del proyecto 26/27 acompañado por José María del Nido, que analizó la situación del club y aseguró que no renunciará a la presidencia

- NUEVOS GUIÑOS DE GUIDO RODRÍGUEZ

El argentino deja entrever su predisposición de volver al Betis, que no lo descarta si falla el fichaje de Amrabat

- ACCIONES LEGALES CONTRA FLORENTINO

El Barça anuncia la presentación de una demanda de conciliación contra el presidente blanco por presuntas calumnias

- CANADÁ SALVA UN PUNTO EN SU CASA

La selección anfitriona se estrena con empate tras igualar Larin en la recta final del partido el gol de Bosnia, marcado por Lukic