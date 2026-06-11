México 2-0 Sudáfrica: Raúl Jiménez y Quiñones le dan el triunfo a Javier Aguirre en la inauguración del Mundial

Los pupilos de Javier Aguirre cuajaron una gran primera parte y Quiñones hizo el primer gol del Mundial en el minuto 8. Tuvo otra acción que se fue al palo. Raúl Jiménez hizo el segundo en el 66 de cabeza ante un cuadro africano que terminó con nueve y los mejicanos con 10 por la expulsión de César Montes

México y Sudáfrica vivían por primera vez una 'repetición' de un encuentro inaugural de un Mundial. Fue en 2010, donde España logró su primer y hasta el momento único Mundial, cuando mejicanos y sudafricanos se vieron las caras. Este jueves, en el Mundial 2026, México era la anfitriona y Sudáfrica la invitada. El Estadio Azteca, que en su momento vio coronarse campeón a Pelé y también a Maradona, tenía un gran ambiente este jueves para recibir a los Tri, dirigidos por Javier Aguirre.

México, sin Ochoa en el once titular y con el jugador del Real Betis, Álvaro Fidalgo, de inicio, salió con todo para tratar de adelantarse cuanto antes un Estadio Azteca que empujó a los suyos desde el comienzo. México maniató a Sudáfrica en los primeros minutos de partido y provocó que los Bafana Bafana no estuviesen nada cómodos en su primer Mundial desde el de 2010.

Julián Quiñones marca el primer gol del Mundial 2026

Sudáfrica, a pesar de la presión de México, no renunció a salir con el balón jugado desde atrás. En una de esas acciones, Sudáfrica perdió el balón tras la presión de México. El esférico lo cogió el extremo Julián Quiñones y con una gran disparo desde la frontal tras un recorte hacia dentro, hizo el gol que suponía el primero del Mundial 2026 cuando apenas se habían jugado los primeros ocho minutos de partido en el Estadio Azteca.

México siguió intentándolo y fue otra vez Quiñones quien en el 18 puso a prueba al portero de Sudáfrica, Williams. El guardameta siguió con la mirada el disparo lejano de Quiñones que se marchó por muy poco. Los de Javier Aguirre dominaban aunque Sudáfrica fue poco a poco acomodándose en el partido aunque sin disparos sobre la portería de Raúl Rangel.

Williams evita el segundo de México

Cuando parecía que Sudáfrica estaba viviendo sus mejores momentos en el encuentro, México volvió a acelerar y solo el portero Williams evitó el segundo en el Estadio Azteca. Primero Raúl Jiménez en el 42 con un disparo que logró tras rozar con la bota un balón colgado y luego Quiñones (otra vez) con un chut desde dentro del área que se fue al poste, hicieron desperar al Estadio Azteca al filo del descanso. El primer tiempo terminó con el 'estreno' de Sudáfrica en lo que a disparos a puerta se refiere.

Sudáfrica se queda con 10 en el segundo tiempo

El arranque del segundo tiempo fue el peor para Sudáfrica ya que en el 49, Sithole, tratando de evitar que Brian Gutiérrez se marchase solo ante Williams, lo derribó en la frontal del área y el colegiado no dudó. El trencilla le mostró la roja directa y a Sudáfrica le tocaba remar con todo en contra. Al contrario de lo que pudiese parecer, Sudáfrica parecía animarse a pesar de la expulsión sufrida. Eso y la 'relajación' de México, hicieron enfadar a la grada del Estadio Azteca que también empezó a sufrir la lluvia.

Raúl Jiménez sentencia a Sudáfrica que se queda con nueve

Javier Aguirre sacó del terreno de juego a Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez. En su lugar entraban Luis Chávez y Gilberto Mora bajo una intensa ovación. En la siguiente acción, Roberto Alvarado ponía un gran centro a la cabeza de Raúl Jiménez para que el '9' hiciese el segundo en el 66. El partido terminó prácticamente ahí ya que Sudáfrica terminó de entregar su derrota en las manos de México.

El encuentro tuvo un extra con una nueva expulsión para Sudáfrica en el 83 que vio Zwane tras un golpe en el rostro de Alvarado. El árbitro consultó al VAR y le terminó mostrando la roja al jugador sudafricano. Pero la última expulsión fue para César Montes, capitán de México en el tiempo de descuento y con el partido más que resuelto.

Ficha técnica.2. México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Erik Lira (Édson Álvarez m.76), Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones (Alexis Vega m.79), Raúl Jiménez (Armando González m.76), Roberto Alvarado.Seleccionador: Javier Aguirre.0. Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba (Oswin Appollis m.76), Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau; Ime Okon; Teboho Mokoeka, Sphephelo Sithole; Jayden Adams (Themba Zwane m.61); Lyle Foster (Mbatha Thalente m.56), Iqraam Rayners (Evidence Makgopa m.76).Seleccionador: Hugo Broos.Goles: 1-0, m.9: Julián Quiñones; 2-0, m.67: Raúl Jiménez.Árbitro: Wilton Sampaio. Amonestó a Brian Gutiérrez; Teboho Mokoena y Nkosinathi Sibisi. Expulsó a Sphephelo Sithole y Themba Zwane por Sudáfrica y a César Montes de México.Incidencias: Partido inaugural de la Copa Mundial de fútbol 2026, entre las selecciones de México y Sudáfrica, que abrieron el grupo A en el estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, ante más de 80.000 aficionados.