Javier Aguirre, seleccionador de México, crítico a pesar del triunfo ante Sudáfrica: "Tenemos que mejorar"

El 'vasco' Aguirre habló tras la victoria de los Tri en un enfervorecido Estadio Azteca ante el cuadro Bafana Bafana. Sobre la sustitución de Julián Quiñones, frivolizó. "Sí, pero pidió el cambio, el sinvergüenza", declaró

México rompió su maldición en los partidos inaugurales y en el séptimo de su historia en un Mundial sumó un triunfo clave de cara al futuro ante Sudáfrica por 2-0. Julián Quiñones abrió el marcador para México y Raúl Jiménez hizo el segundo para los locales. Sudáfrica apretó en ciertos momentos pero no llegó a intimidar en un partido que terminó con tres expulsados, uno para los locales y dos para los visitantes.

Javier Aguirre, exigente en el rendimiento de la Selección de México, no se quedó del todo contento con el triunfo de los suyos y además se emplazó al duelo entre República Checa y Corea del Sur: "Al ratito lo vemos, Corea con Chequia, a ver qué tal. Y sobre todo tenemos que mejorar algunas cositas".

El análisis del partido de Javier Aguirre tras la victoria de México

Javier Aguirre valoró el choque de Sudáfrica y reconoció que sus jugadores se relajaron en el segundo tiempo: "Estábamos bien, aunque ellos se encontraban a nuestras espaldas, entre línea y línea. Se movieron muy bien, sorprendentemente. Luego, en la segunda parte, con el gol quizá nos relajamos, llegó la expulsión y no había manera. Buscábamos profundidad con la Hormiga, con sangre joven, con Morita, con el mismo Vega, y bueno, al final ellos ahí en el terreno de juego querían la pelota y no había manera".

La expulsión de César Montes que complicó el final de partido de México

Con el 2-0 para México y los locales ciertamente relajados, en un balón en largo de Sudáfrica, el capitán César Montes se vio obligado a parar al jugador rival con una falta que terminó con la expulsión. Javier Aguirre confesó que esta expulsión le irrita: "Eso nos complicó un poco. La ponemos arriba de una manera bastante inocente, que a mí particularmente me irrita, y ya en campo abierto César se la tuvo que jugar y vio la roja. No sé si es roja, la revisó el VAR, fue el propio árbitro. No iba a gol, pero bueno, son nuevas reglas, yo qué sé. Muchas nuevas reglas".

Las actuaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez

El técnico de la Selección de México tiró de humor para confirmar que el goleador Julián Quiñones no tenía ningún tipo de lesión: "Sí, pero pidió el cambio, el sinvergüenza". Seguidamente continuó añadiendo que el delantero buscaba el reconocimiento del público: "No, se cansó. Quería el aplauso del público, darle chance". El propio Quiñones, al igual que Javier Aguirre, apostó por seguir mejorando: "Estamos felices. Hace unos días la gente nos manifestaba su apoyo y hoy hemos retribuido en parte esa confianza, pero queremos más"

Sobre Raúl Jiménez, el otro goleador de la noche para México, valoró a nivel personal al delantero y recordó la reciente pérdida de su padre: "Sí, por Dios, está muy reciente lo de su padre y lo sintió mucho. Es un buen muchacho y está renovado con Wolverhampton. Ha dicho que este va a ser su Mundial. Estoy muy contento por él, sí, lo merece".