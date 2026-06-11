Julián Quiñones brilla en el Mundial 2026: Primer gol del torneo, MVP y clave en la victoria de México

El Mundial 2026 acaba de empezar y ya tiene un destacado nombre propio: Julián Quiñones, que ha sido clave en la victoria de México contra Sudáfrica y ha marcado el primer gol de esta competición

El Mundial ya ha comenzado de forma oficial y lo ha hecho con un apasionante enfrentamiento entre México, país organizador, y Sudáfrica. Este encuentro tuvo como previa un gran espectáculo musical liderado por Shakira y acabó con la sólida victoria del país local por 2-0, tras un choque muy loco y repleto de tarjetas rojas.

Sin embargo, entre tantas ocasiones de gol y tanto caos, hay un nombre propio que ha destacado. Es el de Julián Andrés Quiñones, que se ha convertido en la gran estrella de México y sólo acaba de empezar la competición. El delantero ha marcado el primer gol del torneo, eso ya no se lo quita nadie, el tanto que le ha dado ventaja a su país en esta fase de grupos y que le ha convertido en la estrella de esta primera jornada.

Quiñones marca el primer gol del Mundial 2026 y es la estrella de de México

Sólo nueve minutos ha habido que esperar para estrenar el marcador en el Mundial 2026. Julián Quiñones ha sido el encargado de anotar el primer gol de esta edición del Mundial. Lo ha hecho con un derechazo tras un error en la salida de balón de Sudáfrica, pero su partido no sólo se resume en ese gol. Ha vuelto a llamar a la puerta con un balón al palo, además de crear múltiples ocasiones a lo largo de todo el partido.

Un esfuerzo en el ataque que le ha sido reconocido con el título de 'MVP' de este partido inaugural del Mundial. Además, la selección mexicana ha conseguido romper su 'maldición' y ganar por primera vez en su historia un partido inaugural. Además del tanto inicial de Quiñones, Raúl Jiménez marcó distancia con Sudáfrica en el minuto 67.

Julián Andrés Quiñones se convierte en el Rey en México

Este primer partido ya le ha colocado en la diana Mundial y el torneo no ha hecho más que empezar. Por ello, ha sonado 'El Rey' en el Estadio Azteca de México una vez finalizando el partido, justo cuando le han entregado el premio al mejor jugador del partido.

Con esta victoria de México, se coloca con tres puntos de ventaja y líder de su Grupo A y da un primer paso, aunque para nada definitivo, para la clasificación a dieciseisavos. En las próximas jornadas se enfrentará a Corea del Sur el próximo viernes 19 y contra República Checa el día 25, los dos partidos a las 03:00 horas de la madrugada en España.