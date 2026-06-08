La FIFA cambia las reglas para el Mundial 2026: ¿qué terceros pasan a dieciseisavos de final?

El título más prestigioso a nivel de selecciones está a punto de comenzar, con el inicio el día 11 de junio, y esta edición será la más grande de la historia, por lo que habrá países que queden terceros en la fase de grupos que también clasifiquen para la siguiente ronda de dieciseisavos

La espera está llegando a su fin. Sólo faltan un par de días para que dé comienzo el Mundial 2026, cuando el balón eche a rodar el día 11 de junio. A partir de esta fecha, y tras cuatro años de espera, los países volverán a competir entre ellos por el título más prestigioso a nivel de selecciones. Una copa del mundo que esta edición tendrá más aspirantes, con un nuevo formato y 48 selecciones compitiendo.

Por ello, al ser la edición más grande de la historia, ha cambiado la dinámica de la fase de grupos, y hay que estar al tanto de todas las novedades para no perder detalle de este Mundial. Ahora, además de llegar hasta los 12 grupos, también clasificarán para la siguiente ronda algunos de los países que queden en la tercera posición de su tabla.

Nuevo formato para el Mundial 2026

La FIFA quería una copa del mundo más inclusiva y con países que apenas tienen oportunidad de clasificarse. Por ello, abrieron las plazas para esta edición que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá y serán 48 los países que compitan por el título, batiendo el récord de participación al superar con creces los 32 puestos tradicionales.

Por esta razón, este año también habrá equipos que hayan quedado terceros de cuatro en su fase de grupos y aún así avancen a la siguiente ronda. Pero, ¿cuáles son los criterios y qué terceros clasificados pasarán a la siguiente ronda?

¿Qué terceros países pasan a dieciseisavos del Mundial 2026?

En esta primera fase de grupos, que van desde la A a la L, cada selección juega tres partidos y los dos primeros equipos de cada uno avanzará a la siguiente ronda. Pero este año aún quedan plazas para la siguiente ronda, y los 8 puestos restantes se repartirán entre los mejores terceros.

Una vez finalizados todos los partidos de esta fase de grupos, habrá doce países que hayan quedado terceros en sus respectivas clasificaciones. Entre estos, se elegirá a los mejores ocho de la fase de grupos, teniendo en cuenta los siguientes criterios y en este orden.

Criterios para elegir a los terceros mejores países en el Mundial

En primer lugar irá por el mayor número de puntos, los que hayan obtenido de sus tres enfrentamientos con los países de su mismo grupo. En caso de empate a puntos, se mirará la diferencia de goles. Si aún así hay empate entre dos o varias selecciones, pasará la que más goles haya marcado. Y si por alguna situación excepcional todavía hay equipos en igualdad, se elegirá al clasificado basándose en el fair play.

De esta forma, con los ocho mejores terceros, quedarán treinta y dos equipos para los dieciseisavos. A partir de ahí, el formato se mantiene como siempre, eliminatorias entre dos países y así van avanzando hasta la gran final, que se disputará el día 19 de julio, siendo el partido 104 de esta competición y poniendo el broche de oro a un nuevo Mundial.

Así quedan todos los grupos del Mundial 2026 de EEUU, México y Canadá

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y Bolivia

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana