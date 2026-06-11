Así ha sido la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026: Shakira deslumbra, Andrea Bocelli emociona y Salma Hayek lanza un mensaje de unidad

El Mundial 2026 acaba de comenzar y lo ha hecho después de una ceremonia inaugural cargada de estrellas como Salma Hayek, Andrea Bocelli o J Balvin, pero con Shakira como principal protagonista al interpretar la canción oficial del Mundial 'Dai Dai'

La espera ha acabado. El Mundial 2026 ya ha sido oficialmente inaugurado. Una ceremonia cargada de espectáculo y de actuaciones musicales que han dado el pistoletazo de salida a la competición más prestigiosa a nivel de selecciones. El Estadio Azteca de Ciudad de México ha sido el encargado de acoger este inicio de la copa del mundo, tanto para una ceremonia cargada de estrellas como para el primer partido, con México debutando como país organizador.

Estados Unidos, México y Canadá van a acoger en diferentes sedes la edición del Mundial más grande de la historia, con hasta 48 países participantes, y para estar a la altura han preparado una ceremonia de inauguración cargada de espectáculos musicales y con grandes artistas invitados. Ha sido el grupo mexicano Maná junto a a cantante Lila Downs los que han estrenado el show musical para dar pie a otros grandes artistas como Andrea Bocelli, Shakira o Belinda, entre otros.

Shakira acapara el protagonismo con la canción oficial del Mundial: ‘Dai Dai’

Al igual que en 2010, Shakira vuelve a ser la encargada del tema oficial del Mundial. En esta ocasión, su gran hit se llama 'Dai Dai' y ha sido reconocido por los aficionados como la gran actuación de esta ceremonia de inauguración. Sin embargo, su compañero de actuación, Burna Boy, no ha cumplido con las expectativas, haciendo 'play back' en este espectáculo que se ha seguido a nivel internacional.

Salma Hayek, Andrea Bocelli y J Balvin, otras de las grandes estrellas del la Ceremonia de Inauguración

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA ha sido el protagonista en estas actuaciones musicales, con varias canciones del disco interpretadas por diferentes artistas. La primera canción de este álbum, 'Partizado' ha sonado en directo en la voz del venezolano Danny Ocean, que dio paso a Belinda para cantar otros dos temas más, 'Por ella' y 'Los Ángeles Azules'.

Se animó más el Estadio Azteca cuando apareció J Balvin para interpretar 'Qué calor' y 'I Like It' para después caer rendido a la voz de Andrea Bocelli, que se llevó una tremenda ovación. El tenor italiano interpretó junto a la cantante de K-pop EJAE el himno oficial de la FIFA "DNA".

Tras las actuaciones musicales apareció de forma sorprendente Salma Hayek, encargada de dar un breve discurso previo al inicio del partido, en el que quiso destacar la "unión del fútbol". "Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026" anunció la actriz mexicana llena de orgullo porque su país acoja un evento que reúne a miles de personas por la "maravillosa tradición del fútbol".

El México - Sudáfrica inaugura el fútbol en el Mundial 2026

Después de todos los espectáculos musicales y la bienvenida del Mundial con las banderas de los 48 países participantes, llegó el turno del fútbol. El partido entre México, país organizador, contra Sudáfrica el encargado de abrir la lata para los 103 partidos restantes hasta el próximo 19 de julio, cuando se celebre la gran final y se conozca que país es campeón del mundo. Hasta entonces, queda por delante más de un mes de fútbol prácticamente ininterrumpido, con una primera fase de grupos que contará con 12 tablas.