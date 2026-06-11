Tom Holland será el inesperado invitado estrella para el debut de España en el Mundial 2026

La Selección Española debutará en el Mundial 2026 el próximo día 15 de junio contra Cabo Verde y contará con un apoyo inesperado, el de Tom Holland, el actor de Hollywood encargado de dar vida a 'Spiderman' y de la previa en Madrid del primer partido de España

Tom Holland será el invitado especial para el debut de la Selección Española en el Mundial 2026Imago

El Mundial 2026 ya ha comenzado. Este jueves 11 de junio se ha celebrado la inauguración de una nueva edición de la copa del mundo y los diferentes países ya esperan su turno para debutar. Una edición que será la más grande de la historia y que reunirá a 48 países. Por ello, todo el planeta está con los ojos puestos en Estados Unidos, México y Canadá para seguir la competición más prestigiosa a nivel de selecciones, un auténtico furor en el mundo del fútbol y del deporte. Y en el debut de la Selección Española se va a colar Tom Holland.

El actor británico se ha convertido en uno de los rostros más famosos de Hollywood, especialmente gracias a su papel como 'Spiderman', y ahora también será una inesperada estrella que apoyará el debut de la Selección Española en el Mundial 2026. Lo hará desde Madrid, como invitado especial en la previa del España - Cabo Verde, que dará inicio a la participación de la 'Roja' en esta copa del mundo.

Tom Holland será el invitado estrella en Madrid para el debut de la Selección Española

El Mundial 2026 ha dado inicio y con ello el furor en los diferentes países. España no se iba a quedar atrás y ya moviliza eventos especiales para seguir la participación de la Selección en esta competición en Estados Unidos, México y Cabo Verde. Por ello, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha anunciado este mismo jueves que el Ayuntamiento pondrá una pantalla gigante en la Plaza de Colón para seguir el estreno del equipo de Luis de la Fuente.

La auténtica sorpresa ha llegado al anunciar que Tom Holland, actor reconocido internacionalmente, será uno de los encargados de ambientar la previa del partido entre España y Cabo Verde, el debut de la Selección en este Mundial.

Tom Holland estará en Madrid para desear suerte a España en el Mundial

La Plaza de Colón acogerá el próximo día 15 a miles de aficionados que seguirán el primer partido de España en el Mundial en esta pantalla gigante y rodeado del espíritu del Mundial, compartir con otros españoles. Pero además, podrán ver a Tom Holland en el escenario como previa perfecta antes del partido y como parte de la promoción de su nueva película, Spider-Man: Brand New Day, que se estrenará el próximo 29 de julio.

El actor británico y, previsiblemente Zendaya, aunque ella sin confirmar todavía, subirán al escenario y saludarán a los aficionados, además de desear suerte a España en el Mundial sobre las 17:30 horas, media hora antes del arranque de partido.

El Ayuntamiento de Madrid se vuelca con la Selección Española

Tom Holland no podrá estar presente en todos los encuentros, pero la pantalla gigante si seguirá operativa durante los partidos de España. Eso sí, siempre que no sean más tarde de las 22:00 hora española. Es decir, se retransmitirá también el choque entre España y Arabia Saudí, pero no contra Uruguay. Además, si el equipo de Luis de la Fuente avanza en esta competición, se instalarán más pantallas gigantes, la otra en el Puente del Rey.

¿Cuándo juega la Selección Española en el Mundial 2026?

Para no perderse nada del camino de España hacia una nueva estrella que les certifique como campeones del mundo, hay que estar muy atentos a los días de partido y sus horarios. En esta fase de grupos, la Selección Española competirá estos días:

Lunes 15 de junio - España contra Cabo Verde: a las 18:00 horas española

Domingo 21 de junio - España contra Arabia Saudí: a las 18:00 horas española

Sábado 27 de junio - Uruguay contra España: a las 02:00 horas española (la madrugada del viernes al sábado)