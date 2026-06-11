Cabo Verde declara festiva la tarde del lunes para ver el debut en el Mundial ante España

El Gobierno de Ulisses Correia e Silva concede la tarde libre a empleados públicos para seguir el histórico debut de los Tiburones Azules en la Copa del Mundo 2026 ante la Selección española, en la primera jornada del Grupo H

Cabo Verde da la tarde libre a los empleados públicos para ver el debut en el Mundial ante EspañaIMAGO

Hay partidos que detienen una calle, un barrio o una ciudad. El debut de Cabo Verde en un Mundial ha ido un paso más allá: ha conseguido parar un país entero. El Gobierno del archipiélago africano ha decretado una tarde libre para que empleados públicos, institutos estatales y autoridades locales puedan seguir el encuentro ante España.

La Selección dirigida por Bubista se estrenará el lunes 15 de junio contra La Roja en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en una cita histórica para uno de los países más pequeños del Mundial 2026. El partido se jugará a las 18.00 horas en España y a las 15.00 en Cabo Verde.

Cabo Verde se paraliza para ver a España en el Mundial 2026

La decisión del Gobierno caboverdiano resume la dimensión del momento. El primer ministro, Ulisses Correia e Silva, anunció la concesión de tiempo libre a partir de la tarde del lunes para que los trabajadores del sector público puedan seguir el primer partido mundialista de la historia del país.

No es una medida rutinaria ni una simple concesión laboral. Es el reconocimiento institucional de que el estreno ante España supera el marco deportivo. Para Cabo Verde, jugar un Mundial no es solo competir durante noventa minutos. Es ocupar un lugar en el mapa global del fútbol.

Correia e Silva lo definió como una decisión “excepcional para un momento excepcional”. La frase encaja con una realidad difícil de exagerar: un país de poco más de 530.000 habitantes, repartido en un archipiélago de apenas 4.000 kilómetros cuadrados, se prepara para vivir una tarde que quedará en su memoria colectiva.

Ulisses Correia e Silva convierte el debut de Cabo Verde en asunto de Estado

La medida afectará a empleados y agentes estatales, institutos públicos y autoridades locales. El sector privado, en cambio, queda fuera de la resolución y deberá buscar sus propias fórmulas para adaptarse al horario del encuentro. El mensaje oficial es claro: el debut de los Tiburones Azules no pertenece solo a la federación, ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico, pertenece al país.

Cabo Verde no llega al Mundial como un gran equipo, llega como debutante, sí, pero también como una Selección que ha convertido su clasificación en un acontecimiento nacional. El partido contra España será el primer examen, pero también la culminación de un camino que ya cambió la relación del país con su Selección.

Cabo Verde ya detuvo el país ante Esuatini en la clasificación

La decisión del lunes no aparece de la nada. El pasado 13 de octubre, el Gobierno de Cabo Verde ya concedió medio día libre para que la población pudiera seguir el encuentro ante Esuatini, el partido que certificó la histórica clasificación para el Mundial.

Aquella tarde fue de celebración. La próxima será de estreno. Primero llegó la confirmación de que el sueño era real; ahora llega el momento de comprobar cómo compite Cabo Verde ante una Selección campeona de Europa y una de las favoritas del torneo.

Ese precedente ayuda a entender la relación entre el país y su Selección. No se trata solo de ver fútbol, es compartir una conquista colectiva. La clasificación al Mundial no fue recibida como un éxito aislado de once jugadores, sino como una victoria nacional.

Una fecha histórica para Cabo Verde en el Mundial

Para España, el debut ante Cabo Verde se presenta como un partido que debe ganar. La Roja parte como favorita, tiene más experiencia, más talento individual y una plantilla acostumbrada a competir en grandes torneos.

Para Cabo Verde, la lectura es completamente distinta. El encuentro no será un trámite, sino una frontera. El primer himno en un Mundial, el primer balón dividido, el primer disparo, el primer minuto resistiendo ante una potencia europea.

Esa diferencia emocional puede ser uno de los factores más interesantes del partido. España jugará con la obligación de no fallar, mientras que Cabo Verde lo hará con la energía de quien no tiene nada que perder y todo un país detrás.