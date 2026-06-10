Grupos Mundial 2026: todos los equipos del torneo en EEUU, México y Canadá

España comparte el Grupo H con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en una Copa del Mundo histórica con 48 selecciones, 12 grupos y tres países anfitriones

El Mundial 2026 tiene definidos sus grupos. La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá será la primera con 48 selecciones, repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, y cambiará por completo la dimensión del torneo.

La fase de grupos será decisiva, pero no definitiva para muchos terceros. Pasan los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros, lo que abre una ronda de dieciseisavos inédita antes de octavos, cuartos, semifinales y final.

México, Canadá y Estados Unidos encabezan el Mundial 2026 como anfitriones

El nuevo formato convierte al Mundial 2026 en el más grande de la historia. Habrá 104 partidos y tres sedes nacionales: México, Canadá y Estados Unidos. El torneo arrancará el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, a las 21.00 horas, y terminará el domingo 19 de julio con la gran final.

Los tres países anfitriones quedaron repartidos como cabezas visibles de sus grupos. México lidera el Grupo A, Canadá aparece en el Grupo B y Estados Unidos ocupa el Grupo D. Ninguno tendrá un camino sencillo, aunque el contexto local puede ser un factor importante en la primera fase.

El formato también cambia la forma de competir. Con ocho terceros clasificados pasando a la siguiente ronda, cada punto puede valer oro. Una victoria temprana puede dejar medio billete encarrilado; una derrota inicial no será necesariamente definitiva, pero sí obligará a no fallar más.

España se medirá a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en el Grupo H

La Selección española quedó encuadrada en el Grupo H, junto a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. El grupo tiene lecturas muy distintas: una potencia sudamericana con Marcelo Bielsa, una Selección saudí acostumbrada a competir en grandes torneos y un debutante africano que llega sin nada que perder.

España debutará el lunes 15 de junio ante Cabo Verde, a las 18.00 horas. El segundo partido será el domingo 21 de junio contra Arabia Saudí, también a las 18.00 horas. El cierre de la fase de grupos llegará ante Uruguay, el sábado 27 de junio a las 02.00 horas.

Los grupos de Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra y Portugal en el Mundial 2026

En el resto de grupos, encontramos a Argentina, vigente campeona del mundo, que quedó en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Por su parte, la otra última finalista, Francia, estará en el Grupo I con Senegal, Irak y Noruega.

Por su parte, Brasil quedó en el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití, mientras que Inglaterra compartirá el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá.

Finalmente, la actual campeona de la Nations League, Portugal, tendrá en el Grupo K a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán, que debuta en el torneo.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España , Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay

, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

El nuevo formato del Mundial 2026 cambia el valor de cada grupo

La gran novedad no es solo el número de equipos. También cambia la forma de sobrevivir. En un Mundial de 48 Selecciones, clasificarse como tercero puede ser suficiente, pero no todos los terceros pasarán.

Los grupos ya no se leen únicamente en clave de primer y segundo puesto. También habrá una batalla transversal entre los terceros de los 12 grupos. Una Selección que cierre la fase con cuatro puntos puede tener muchas opciones; una con tres dependerá de marcadores ajenos.

El Mundial 2026 ya empieza a jugarse desde los grupos

El cuadro del Mundial 2026 deja duelos de enorme interés desde la primera fase: Brasil-Marruecos, España-Uruguay, Francia-Noruega, Inglaterra-Croacia, Portugal-Colombia o Argentina - Argelia aparecen como partidos con potencial de marcar el torneo desde el inicio.

La Copa del Mundo llega con más Selecciones, más partidos y más caminos posibles hacia las eliminatorias. Para las favoritas, el reto será no distraerse en un formato que permite más margen, pero también más trampas. Para las debutantes y Selecciones emergentes, nunca hubo tantas puertas abiertas.