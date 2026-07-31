La estrella de la selección de Qatar, a 10 minutos del Betis: "La mejor decisión de mi vida", Entrevista ED a Rodri Sánchez

El extremeño, que acaba de renovar con el Al-Arabi, se encuentra de pretemporada en Estepona y ha atendido a ESTADIO Deportivo para hablar de su rol de estrella en la QSL, las gestiones para jugar con Qatar y de su amado Betis, con elogios para Pellegrini a pesar de las circunstancias: "A nivel de confianza fue difícil; pero para mí es lo máximo, él me lo dio todo"

Rodri Sánchez está a 10 minutos del Real Betis. Hasta el próximo 6 de agosto, el canterano verdiblanco está de pretemporada con el Al-Arabi SC en Estepona (Málaga), a escasos kilómetros del Marbella Football Center, donde los que hasta hace dos años eran sus compañeros se encuentran concentrados desde el pasado martes y hasta este sábado.

"¡Sí! Estamos al lado. A ver si los veo, porque aquí estamos con dobles sesiones todos los días y estamos sin parar. Los horarios son estrictos: entrenamientos, comidas, merienda... todo es es obligatorio hacerlo en grupo; pero cuando pueda quiero ir a verles. Sé que juegan otro partido en La Línea y me gustaría ir. Me gustaría visitarles en el hotel y, si me da tiempo, ver el partido", ha explicado Rodri Sánchez en una entrevista concedida a ESTADIO Deportivo desde su concentración en tierras costasoleñas.

El de Talayuela ha analizado el espectacular cambio de mentalidad del vestuario del Betis en los últimos años y ha contado como lo vivió en primera persona, con un Pellegrini para el que sólo tiene palabras de gratitud y elogio a pesar de admitir que no contó con toda la confianza que necesitaba. Era obligado repasar su altísimo rendimiento en la Qatar Star League: 14 goles y 31 asistencias en 54 partidos, líder en numerosos registros ofensivos y siempre entre los mejores en todas las estadísticas. Tanto brilla, que le apodan 'El Matador' y en Qatar ya preparan los trámites para nacionalizarle y que juegue el Mundial 2030 con la selección de Julen Lopetegui.

Rodri, una estrella de la QSL

- ¿Cómo valoras la renovación? Estoy muy contento. Sólo me quedaba este año y he firmado hasta 2030. En Qatar son así: si se sienten queridos y si rindes bien, saben premiarlo. Ya dije que no me iba del Betis sólo por lo económico. Llevo dos años entrenando con un preparador físico personal y han salido las cosas como esperaba. Renovar e ir a mejor era mi objetivo y a partir de ahora a ver el futuro qué dice.

- Te buscan constantemente y eres decisivo con goles, asistencias, pases clave... ¿Te diviertes?

Sí, está claro. Cuando te sientes importante y querido, las cosas salen. Cuando eres un futbolista de talento, tienes confianza y trabajas bien, las cosas salen solas. Me buscan mucho más para darme la pelota; pero también trabajo mucho para que no haya lesiones. El año pasado no me perdí ni un entrenamiento. Entonces, además de confianza hay mucho trabajo. Y en la liga de Qatar hay jugadores muy buenos: Verratti, Brahimi, Mitrovic, Draxler, Sarabia... Estoy el primero en la mayoría de las estadísticas y no es sólo por el nivel de la liga... aunque mucha gente crea que no es así.

Las críticas por salir del fútbol europeo tan joven

- ¿Sientes esa crítica? En tu caso el debate no fue tan ácido, pero por ejemplo a Gabri Veiga le criticaron muchoGabri fue mi compañero de habitación en el Europeo sub 21 que casi ganamos y me llevo muy bien con él. Bueno, así es la sociedad. No le veo sentido porque al final es algo que él no iba a ver en su vida, entre comillas. Era un contrato que no podía rechazar. Imposible. Y mira ahora. Jugó aquí (dos años en el Al-Ahli), se ha vuelto a Europa (desde 2025 en el Oporto) y la gente ahora piensa que tomó la mejor decisión que pudo tomar y que fue súper inteligente.

- ¿Cuáles eran tus expectativas al irte a Qatar?

Obviamente, venía con la idea de 'Firmo y me vuelvo'; pero cuando te adaptas es otra película. Estoy contento en lo personal, deportivamente también estoy muy bien, la liga está creciendo y cada equipo tiene 5 ó 6 jugadores de muchísimo nivel, disfruto, me quieren... Eso vale más que el dinero. Es como si hablamos de Isco en el Betis. No es un tema de nivel porque Isco ya... es otra cosa, que no se me malinterprete. Me refiero a que igual que aquí quieren a Isco me quieren a mí allí.

- ¿Cómo es la vida en Doha?

Me fui solo y al principio fue más difícil. Después se vino un cocinero de Sevilla, mi primo y un amigo. A partir de ahí, estás más conectado a tu entorno. Este año, igual: viene otro amigo, viene mi primo que siempre está conmigo, el mismo cocinero y mi novia va y viene. Siempre estoy rodeado de mi núcleo y es importante para sentirme en casa. Como si estuviese en mi pueblo. Por eso creo que me salieron tan bien las cosas. Venía del Betis muy enchufado, con ganas y la adaptación fue más fácil porque tenía a mi gente.

Cumplir contrato, la selección de Qatar y volver a España

- ¿Cuáles son los objetivos ahora, a corto o medio plazo?

Si soy sincero, diría que el plan es volver cuando acabe contrato. Es obvio. Seguiré siendo joven (tendrá 30 años) para buscar un contrato de varios años. Espero cuidarme y hacerlo todo bien para seguir rindiendo. Mi idea es volver a España en tres o cuatro años; pero el tiempo dirá. Ahora quiero cumplir aquí mi tiempo y, quizás, jugar con la selección de Qatar. A ver qué pasa. En su día dije que volvería después de estos dos años y, claro, luego te presentan una oferta como esta...

- ¿Te gustaría jugar con Qatar? Sí, sí. ¡Y jugar el Mundial de 2030! Obviamente. Voy a estar allí cuatro años más y lo primero es ver si puedo. Puedes nacionalizarte cuando llevas cinco años, pero la FIFA tiene la norma de que a partir de los 21 años no puedes haber jugado con otra selección. Yo jugué hasta los 23 años con la sub 21 de España. Habrá que estudiarlo bien para solicitarlo. En principio, creo que sí y ojalá que sí. Di el paso de irme allí, es lo mejor que he hecho en mi vida y estaría encantado de poder participar con un país que me da el cariño y el respeto que merezco por el trabajo que doy.

- En Qatar te pusieron el apodo de 'El Matador'

No sé de dónde viene, imagino que de la prensa. La primera vez que lo vi fue en el Instagram de la Qatar Stars League. Tanto como 'matador'... no sé. Soy más asistente que matador, pero bueno, está bien.

Su relación con Pellegrini

- ¿Sientes más presión por esta renovación con rol de estrella?No. Lo pienso y digo 'El año pasado, ¿por qué no me vino ese punto de presión por el contrato?'. Pues porque disfrutas y, cuando te sientes tan querido, es como si sales a jugar al patio del colegio. Puedes fallar, porque es normal y humano, pero sigues con la misma confianza. No es un tema de fútbol sino de confianza. Un futbolista sin confianza ya puede ser Messi que no va a ser el mismo. Aquí, desde el primer día salió mi fútbol.

- ¿Notabas más presión en el Betis? Sí, sí. Saliendo desde el banquillo y de titular. Sabías que si en el 45' o en el 60' no había sido el más fino te iban a cambiar. A Pellegrini le tengo un aprecio brutal. Es un entrenador inmenso... pero el tema de la confianza no fue fácil. Es verdad que él tenía muchas alternativas pero hay veces que a algunos nos exigía un poquito más que a otros. Sabías que no podías fallar y así es más difícil. Esa confianza hay que ganárselo y yo creo que en el Betis hubo muchos momentos que me la gané.

- Es una relación casi paternal, ¿no? Jugué 127 partidos en el Betis y fue gracias a él, se lo debo a él y le tengo un aprecio brutal. Sí, es como una crianza; llevarte paso a paso. En el verano de 2025 ya le pedía otra cosa. Acabé siendo muy importante, fui de los mejores del Europeo sub 21... y pedí salir. Le dije 'Creo que me lo he ganado. Si no voy a ser importante, déjame salir'. Él me dijo que sí lo sería, que estaba Isco solo en mi puesto... Yo le conocía, llevaba tres años con él y sabía lo que iba a pasar. Eso es lo único que, entre comillas, no me gustaba de él. En todo lo demás, para mí es un escándalo de entrenador.

- Mal no le ha ido...

No, no, es un escándalo de entrenador. Para mí lo ha sido todo; pero bueno, había cosas que para mí ya no eran buenas y hablé claro con él. Igual que unos meses antes, cuando me iba a ir al Como o al Mallorca. No me fui porque él no me dejó. La verdad, cuando me fui había empezado la temporada jugándolo todo en los primeros partidos y notaba que ese año sí podía ser más importante. A Fornals le metió de mediapunta, me dejó 'solo' en el extremo derecho porque aún no estaba Antony... pero el Al-Arabi y económicamente era perfecto, para el club y para mí.

La opinión de Rodri sobre este Betis de Champions

- ¿Cómo viste al Betis la pasada temporada?

Hasta enero, muy bien; de enero hasta marzo o abril... yo pensé que se le iba todo, pero me alegro un montón por ellos. Ojalá sigan muchos años en Champions. ¡Y que la ganen, vaya! Pero tengo que ser sincero, estuvieron seis o siete partidos seguidos sin ganar y eso normalmente no te permite llegar a Champions. La Real Sociedad no apretó hasta el final, el Athletic ha estado muy mal, el Sevilla ya sabemos... El Espanyol perdió siete partidos seguidos y seguía quinto...

No ha sido un año 'normal'. Por eso creo que en otro año y con otro nivel de liga habría sido diferente y se hablaría de otra cosa. En los años que yo estuve nos las vimos negras para meternos en Europa todos los años. Pero vamos, que mejor para el Betis, está claro. Me alegro muchísimo porque soy bético a morir. El Betis me lo ha dado todo.