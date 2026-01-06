Rodri Sánchez se sincera sobre su fichaje frustrado antes de salir del Betis: "Pellegrini me dijo que no"

El extremeño revela por qué se rompió su pase al Como y la intervención de Pellegrini para que no se quedara a en LaLiga, a la par que confiesa el verdadero motivo de marcharse al Al-Arabi: "No somos tontos"

En las postrimerías del verano de 2024, Rodri Sánchez tomó la decisión de macharse al fútbol catarí para militar en el Al-Arabi por una ficha multimillonaria ante la sospecha de que no contaría con continuidad a las órdenes de Pellegrini.

El de Talayuela ha hablado ya en varias ocasiones sobre su salida, pero en esta ocasión, en Post United, ofreció más detalles sobre lo ocurrido en dicho periodo estival, las ofertas que había recibido, la charla mantenida con Pellegrini y el verdadero motivo de que hiciera las maletas rumbo al fútbol árabe.

En este sentido, Rodri explicó que se sentó con el técnico chileno para hablar sobre su futuro. "Le dije que mi intención era ser más importante en el equipo y él me prometió que solo competiría con Isco", señaló el futbolista, al que no le convenció el argumento del Ingeniero: "Sentía que mi fútbol se veía menos".

Rodri revela que las "comisiones" rompieron su pase al Como

Dentro de este contexto, con la salida en mente, Rodri reveló lo que ocurrió con el Como, el equipo que más interés mostró por su fichaje y que estuvo cerca de hacerse con sus servicios. "El Como me llamó, pero la operación no se cerró por el tema de las comisiones. Cuando se cae lo mío es cuando van a por Nico Paz, que estaba para irse al Leganés", apuntó Rodri, que también desveló los contactos para quedarse en LaLiga en las filas del Mallorca y que fue Pellegrini el que le cerró la puerta al creer que debía apuntar más alto.

Y que Pellegrini frenó su salida al Mallorca

"Después estuve muy cerca de irme al Mallorca, apostaban mucho por mí en lo económico y el míster dijo que no", explicó el extremeño, que, acorde a lo que le trasladó el chileno cuando pudo convertirse en bermellón, estaba seguro que tenía nivel para jugar en un club importante: "Yo sabía que tenía condiciones para ir al Atleti, por ejemplo, pero necesitaba regularidad".

Cerrado el mercado español, todo apuntaba a que quedaría en el Betis, pero apareció el Al-Arabi con una propuesta astronómica seducido por su destacada actuación contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Rodri, claro con el motivo de su marcha al Al-Arabi: "No somos tontos"

"Estaban en duda entre yo y Ziyech, luego él llega en enero, y al ver mi partido se decidieron por mí", señaló Rodri Sánchez, que habló con claridad meridiana sobre el motivo de apostar por un destino exótico: "No somos tontos eh, vamos a ser claros: me vine por dinero. Tienes que jugar en Real Madrid o Barça para ganar lo que se gana aquí".

Además, de momento, no ve próximo su regreso a España más allá de que nunca ha escondido su deseo de volver algún día al Betis. "¿Algún día puedo volver? Ahora mismo no es la idea. En diez años nadie se acuerda de ti a menos que seas Messi o Cristiano", aseveró.