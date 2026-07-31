Caída de Ricardo Rodríguez: de poder jugar la Champions con el Betis a apuntar a segunda division

Tras acabar contrato en La Palmera, el internacional suizo sigue sin equipo pese a su protagonismo en el Mundial y su principal vía abierta a día de hoy es un histórico italiano que milita en la Serie B

Ricardo Rodríguez puso fin en junio a su etapa en el Betis después de que los verdiblancos certificarán su participación en la Champions y, a día de hoy, todavía no tiene equipo para continuar con su carrera a los 33 años.

El lateral terminó contrato tras la conclusión del curso después de que el Betis no se planteara la renovación con el fin de remodelar el carril zurdo, para el que ya ha fichado a Fran García, y se puso en el escaparate en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al ser un fijo en los planes de Murat Yakin en la selección de Suiza, que llegó hasta cuartos de final.

De hecho, fue titular en todos los partidos de los helvéticos e incluso asistió en el último encuentro contra Argentina en uno de los goles. Protagonismo en la escena internacional que, sin embargo, no le ha garantizado hasta ahora un destino de primer nivel para la temporada que viene.

La Sampdoria, de la Serie B, estudia seriamente su incorporación

Tanto es así que la vía que tiene abierta ahora mismo es bajar de categoría ante el interés que muestra la Sampdoria por hacerse con su servicio. Desde hace varios días en Italia se insiste en que el histórico club transalpino ha puesto los ojos en el ya ex carrilero del Betis para reforzar la banda y aprovechar su polivalencia.

De ese modo, el medio La Repubblica, entre otros, indica que la 'Samp', dentro de su búsqueda de un lateral izquierdo para el nuevo proyecto en la Serie B del Calcio, evalúa seriamente el fichaje de Ricardo Rodríguez.

Opción que gana fuerza después de que se haya caído definitivamente la primera opción del club genovés, el lateral Charalampos Lykogiannis, lo que ha propiciado que Americo Branco, director deportivo de la Sampdoria, estudie la posibilidad del suizo.

Considerado como fichaje estrella

En este sentido, en el Luigi Ferraris se considera que Ricardo Rodríguez sería un fichaje estrella para el equipo entrenado por Bernardo Corradi tras su importante trayectoria tras su paso por Milan. Wolfsburgo, Torino o Betis.

No en vano, en sus dos temporadas como verdiblanco, el futbolista nacido en Zurich drisfrutó de continuidad con un total de 4,873 minutos repartidos en 68 encuentros, con un saldo de tres asistencias.

La mitad de esos minutos los disputó en el último ejercicio, en el que el fichaje de Junior Firpo no le restó protagonismo, pues participó en 35 partidos para sumar un total de 2.446 minutos.

Ricardo Rodríguez se negó a salir del Betis el pasado verano y en enero

Cabe recordar que el Betis le quiso dar salida en los dos anteriores mercados, sobre todo en verano, cuando cerró un acuerdo para el fichaje de Nazinho, pero el futbolista apostó por consumir su contrato con la vista puesta en el Mundial.