Vigilado por Sevilla y Betis, Bamba Dieng cambia de plan en el mercado

Tras ver cómo se caía su fichaje hasta por dos veces, rumbo a Arabia Saudí y Turquía, al delantero senegalés ya no le seduce tanto el dinero que podría ganar en Oriente Medio y prefiere quedarse en el fútbol europeo

El Sevilla FC ha dado un paso al frente para reforzar su delantera y no se rinde por David Romero, aunque el Parma podría haber tomado la delantera en las últimas horas. Quien sí se escapó ya es Fede Viñas, atado finalmente por el Toluca mexicano, que ha pagado 11,7 millones de euros por el uruguayo. Pero hay más nombres en la lista de José Ignacio Navarro, al que también le gusta Fran Navarro, del Sporting de Braga.

Bamba Dieng: sin equipo tras dos acuerdos como agente libre

Junto a ellos, también está sobre la mesa desde hace algún tiempo la opción del senegalés Bamba Dieng, que igualmente ha sido tanteado por el Real Betis. Dicha vía parecía descartada al haber llegado a un acuerdo con el Amed SK de Turquía. Pero el ex del Lorient, con el que acabó contrato el pasado 30 de junio para negociar su próximo destino como agente libre, ha visto truncarse su fichaje por segunda vez en este verano.

Primero fue la Saudi Pro League de Arabia Saudí la que no autorizó que el Al-Shabab realizara la inversión necesaria para firmar al punta africano de 26 años, que ha participado con su selección en el reciente Mundial. Eso le hizo cambiar de rumbo y llegar a un acuerdo con el citado conjunto kurdo. Pero dicha operación también se cayó, entrenando ambas partes en una batalla de versiones contradictorias. Así, desde el club otomano apuntaron que Bamba Dieng no había superado las pruebas médicas. Pero, en realidad, ni siquiera ha llegado a viajar, pues a última hora decidió no hacerlo al comprobar cómo habían cambiado ciertas condiciones de su contrato, entre ellas el salario, por la aparición de nuevos intermediarios que pretendían elevar su comisión.

En conversaciones con Hull City y Middlesbrough

De este modo, ha vuelto a salir al mercado un futbolista que viene de firmar 16 goles en 26 partidos la pasada campaña con el conjunto galo, lo que le había colocado en el radar de varios equipos europeos. Así lo reconocieron desde su entorno a ESTADIO Deportivo, destacando el atractivo de LaLiga como posible destino, con los dos equipos hispalenses atentos a su situación.

Hasta ahora, el senegalés parecía priorizar a sus 26 años la obtención de un jugoso contrato económico, aunque para ello tuviese que poner rumbo a destinos más exóticos. Pero las dos malas experiencias vividas podría haberle hecho cambiar de opinión. Según informa el periodista Santi Aouna, ahora está dispuesto a rechazar las ofertas que aún maneja de Arabia Saudí y ha mostrado su interés en aterrizar en Inglaterra, estando en conversaciones para ello con el Hull City, recién ascendido a la Premier League, y el Middlesbrough.

Con más 'novias' en Europa

Lo cierto es que en la Championship inglesa se daban tortas por él equipos como el Leicester City, el Blackburn Rovers, el Oxford City, el Portsmouth, el West Browich Albion y el Queens Park Rangers. Además, en Alemania había sido vinculado con el Friburgo y el St. Pauli, mientras que en Italia fue relacionado con la Lazio. Pero en el caso de Sevilla FC y Real Betis, más allá de ser valorado, no es una opción en la que hayan profundizado José Ignacio Navarro y Manu Fajardo, respectivamente.

Lleva años en la agenda del Sevilla FC

Con un valor de mercado de 15 millones según la web especializada Transfermarkt, Bamba Dieng lleva en realidad años en la agenda del Sevilla FC. Así, antes de despuntar en el Lorient, que pagó 7 millones por su traspaso en enero de 2023, pasó por las filas del Olympique de Marsella, que lo firmó para su filial procedente del Diambars FC de su país por apenas 400.000 euros. Ya en esa época había informes en la dirección deportiva nervionense del africano, que llegó al primer equipo marsellés y logró 11 tantos en 54 choques, coincidiendo allí con Jorge Sampaoli como entrenador, lo que hizo que el argentino también recomendase su fichaje para el Sevilla FC en el mercado invernal de la 21/22.