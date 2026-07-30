El Sevilla FC se enfrenta al NEC en un nuevo amistoso de pretemporada que puede servir para comprobar el nivel real del equipo que entrena Luis García Plaza. Por su parte, en el Real Betis están centrados en el mercado: no dejan salir a Ez Abde si no es por una oferta fuera de mercado y llega a un acuerdo con Amrabat a falta de convencer al Fenerbahçe

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 31 de julio de 2026.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 31 de julio de 2026.

- NEC - Sevilla: Un Test Exigente

El Sevilla FC se enfrenta al NEC, a partir de las 19:00 horas, en un nuevo amistoso de pretemporada en el que pueden tener minutos Juanlu, ya recuperado de su lesión, y Julio Díaz, el último fichaje de un club de Nervión que deja fuera a Ejuke al que le pide que acepte algunas de las ofertas que tiene.

- Sin descuentos con Ez Abde

El Real Betis se mantiene firme: exige 60 millones de euros por el extremo. La Roma ya negocia por otros jugadores.

- Intenta fichar a Kochorashvili

El georgiano está muy cerca del Getafe, pero el club de Nervión ha hecho una ofensiva en las últimas horas para lograr su fichaje.

- Lima diferencias con Amrabat

En Turquía señalan que el Betis y el centrocampista tienen un acuerdo, restando ahora convencer al Fenerbahçe.