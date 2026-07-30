30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 31 de julio de 2026

El Sevilla FC se enfrenta al NEC en un nuevo amistoso de pretemporada que puede servir para comprobar el nivel real del equipo que entrena Luis García Plaza. Por su parte, en el Real Betis están centrados en el mercado: no dejan salir a Ez Abde si no es por una oferta fuera de mercado y llega a un acuerdo con Amrabat a falta de convencer al Fenerbahçe

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 31 de julio de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 31 de julio de 2026.IMAGO

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 31 de julio de 2026.

- NEC - Sevilla: Un Test Exigente

El Sevilla FC se enfrenta al NEC, a partir de las 19:00 horas, en un nuevo amistoso de pretemporada en el que pueden tener minutos Juanlu, ya recuperado de su lesión, y Julio Díaz, el último fichaje de un club de Nervión que deja fuera a Ejuke al que le pide que acepte algunas de las ofertas que tiene.

- Sin descuentos con Ez Abde

El Real Betis se mantiene firme: exige 60 millones de euros por el extremo. La Roma ya negocia por otros jugadores.

- Intenta fichar a Kochorashvili

El georgiano está muy cerca del Getafe, pero el club de Nervión ha hecho una ofensiva en las últimas horas para lograr su fichaje.

- Lima diferencias con Amrabat

En Turquía señalan que el Betis y el centrocampista tienen un acuerdo, restando ahora convencer al Fenerbahçe.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email