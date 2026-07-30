La exclusiva urbanización que espera a Rodri Hernández al fichar por el Real Madrid: lejos del glamour de La Finca y con fácil acceso a Valdebebas

Florentino Pérez aprieta para cerrar el fichaje del Campeón del Mundo con España, avanzando en su contratación y repatriándolo a la capital de España

Rodri Hernández está en boca del mundo del fútbol en estos momentos por su posible fichaje por el Real Madrid. Sin embargo, su nombre viene sonando desde hace semanas, por ser Campeón del Mundo con España y MVP de este torneo de selecciones de 2026. Sin embargo, su posible traspaso al equipo blanco le va a provocar que tenga un nuevo alojamiento, lejos del glamour que acostrumbra La Finca y y con fácil acceso a Valdebebas.

El actual centrocampista del Manchester City siempre ha llevado una vida de lo más discreta posible, algo que se podría entender cuándo busca una casa en una ciudad correspondiente. El hecho de que no tenga las redes sociales llama la atención en un Rodri Hernández que no le faltarán imágenes para publicar en ellas, tanto con la Copa del Mundo como con el trofeo de MVP del reciente Mundial 2026.

La localización perfecta para Rodri Hernández en Madrid

Rodri Hernández cuenta las horas para ponerse la camiseta del Real Madrid. Junto a ello, el jugador espera encontrar un alojamiento lejos del ruído mediático y que le permita tiempo de desconexión, tal y como ocurrió durante su etapa en el Atlético de Madrid. En este sentido, la opción perfecta para el centrocampista del Manchester City puede ser Villafranca del Castillo, que es dónde viven sus padres.

La casa de la familia de Rodri Hernández se sitúa en una localidad con más de 20.000 habitantes, a unos 35 kilómetros del centro de Madrid. En Villanueva de la Cañada, concretamente, el jugador de la selección española puede disfrutar del famoso Castillo de Aulencia, así como de un Centro Cultural llamado 'La Despernada' o un Centro Europeo de Astronomía Espacial, ofreciendo diferentes opciones para el descanso del futbolista.

Rodri mira a Villanueva de la Cañada para su próxima etapa en Madrid

La localización de Villanueva de la Cañada es sin duda un punto a favor para que Rodri Hernández termine eligiendo esta localidad al fichar por el Real Madrid. La comodidad del trayecto y la distancia, a unos 40 kilómetros, le permite estar alejado del centro de la capital de España, uno de los sitios más transitados del país, y estar concentrado para sus compromisos diarios con el que sería, en este caso, el conjunto de José Mourinho.

La localidad le trae un recuerdo especial ya que vivió ahí con sus padres, Antonio y Elena, además de con sus dos hermanos, Álvaro y Gonzalo. Además, su comportamiento y su forma de vida le han llevado a ser un líder futbolístico, desde el Villarreal hasta el Manchester City pasando por el Atlético de Madrid. Esto de puede comprobar en sus estudios universitarios, ya que es graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Rodri, ante una urbanización de lujo, discreta y alejada de las zonas habituales del Madrid,

Además, la urbanización de Villanueva de la Cañada ofrece un completo con la más absoluta discreción y privacidad, compuesto por vigilancia durante 24 horas y con zonas verdes que le permiten a los residentes dar paseos por la zona. Además, su lujosidad se ve reflejada en la casas que se pueden encontrar, con parcelas de 1.500 metros cuadrados mínimos y que pueden llegar a superar el millón de euros.

Por otro lado, esta urbanización se encuentra lejos de otras habituales en jugadores del Real Madrid como La Moraleja, dónde residen Vinicius o Bellingham, entre otros; o La Finca, que ha sido elegida para otras estrellas como Mbappé y Tchouaméni. Rodri Hernández no tendría a sus compañeros cerca pero no cabe duda que sería un destino ideal con el que mudarse y empezar una nueva etapa en la capital de España.

Florentino Pérez, dispuesto a cerrar el fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid

Todo ello, en cualquier caso, estará pendiente de si finalmente el Real Madrid consigue cerrar el fichaje por Rodri Hernández. El club blanco mantiene negociaciones abiertas con el Manchester City para un traspaso que podría rondar los 50 millones de euros, aunque con variables podría alcanzar los 60 o incluso 70. El jugador ha dado el primer paso mostrando sus preferencias de unirse al equipo blanco y rechazar otras como la del PSG.