Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial

El defensa de la Selección española prometió tatuarse la cara de Luis de la Fuente si conquistaban el Mundial 2026 y ya demuestra que cumple con su palabra

La Selección española es la campeona del Mundial 2026. Ha pasado más de una semana desde que el equipo de Luis de la Fuente levantó la Copa del mundo y consiguió la segunda estrella de su historia, pero aún hay mucha resaca emocional tanto por parte de los jugadores como de los aficionados. Mientras disfrutan de las vacaciones, los jugadores de la 'Roja' empiezan a cumplir las promesas que hicieron si eran campeones del mundo, siendo Marc Cucurella el primero en tomar su palabra.

El lateral de la Selección española y nuevo fichaje del Real Madrid prometió tatuarse la cara de Luis de la Fuente si conquistaban el Mundial 2026, y a pesar de lo arriesgada que fueron sus declaraciones, Cucurella ha cumplido su promesa y ya muestra su nuevo tatuaje a través de las redes sociales.

Marc Cucurella se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026

El lateral izquierdo de la Selección española ha sido una de las piezas claves de España para conquistar el Mundial, formando una defensa imbatible a la que sólo han hecho un gol en todo el campeonato. Por ello, el futbolista catalán ha sido incluido en el once ideal del Mundial 2026. Un mérito que agradece a Luis de la Fuente, quién ha creado una plantilla muy sólida que ya es campeona de Europa y del Mundo.

El aprecio a Luis de la Fuente es tal que Marc Cucurella prometió tatuarse su cara si España ganaba el Mundial, y como así ha sido, el nuevo fichaje del Real Madrid ha cumplido su palabra. Este martes ha mostrado a través de sus redes sociales su nuevo tatuaje, con la cara del seleccionador español y el trofeo de campeones del mundo. "Promesa cumplida" ha anunciado Marc.

Las otras promesas de los jugadores de la Selección española por ganar el Mundial

Cucurella ha sido el primero, pero no el único que dijo que se iba a tatuar la cara de Luis de la Fuente. Es verdad que son promesas que se hacen en caliente, pero el nuevo jugador del Real Madrid ha sido fiel a su palabra, y ahora falta por comprobar si también lo son Álex Baena y Borja Iglesias, quiénes también aseguraron que se harían un tatuaje con el rostro del seleccionador de 'la Roja'.

Otras promesas de los futbolistas también incluyen cambios significativos de imagen. Pedri aseguró que se teñiría el pelo de blanco o rubio, mientras que Gavi fue más rompedor y prometió teñírselo de rosa si España levantaba la Copa del Mundo. Ferrán Torres también habló de su pelo, concretamente de rapárselo, pero poco después dio marcha atrás y reconoció que no sabía si iba a llegar a cumplirlo, especialmente tras la fama que ha ganado con su nuevo corte. Por último, Lamine Yamal confirmó que iba a dejarse barba y bigote durante tres semanas. A ver si el resto de jugadores también llevan a cabo estas promesas.