Oyarzabal, sorpresa en las opciones elegidas por los usuarios para los nuevos diseños de los billetes de euro

El delantero de la Real Sociedad y de la selección española aparece como imagen en los diferentes diseños que han propuesto los usuarios para los nuevos billetes de euro, tras la encuesta lanzada por el Banco Central Europeo

Mikel Oyarzabal viene de ser uno de los nombres más destacados en el mundo del fútbol por su reciente conquista del Mundial 2026 con la selección española. Su impacto ha provocado que su figura sea noticia en temas extradeportivos. En este sentido, el Banco Central Europeo, a través de sus redes sociales, ha abierto una encuesta con propuestas para los nuevos billetes de euros, buscando la creatividad de los usuarios.

De esta manera, la figura de Mikel Oyarzabal aparecen entre las opciones de los usuarios publicadas en redes sociales, con todo tipo de originalidad que podamos imaginar, con ejemplos como edificios de patrimonio europeo, botellas de plástico o personajes de Dragon Ball. Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, también se ha 'colado' entre las alternativas, al igual que la selección española con el jugador de la Real Sociedad a la cabeza.

El Banco Central Europeo explica las intenciones con el cambio en el diseño en el billete de euro

El Banco Central Europeo presentó diez propuestas de diseño para la siguiente serie de billetes en euros. Por ello, desde el BCE se abrió una consulta para que opinen y respondan a la preselección, a través de un formulario online que concluye el próximo 21 de septiembre. Tras ello, el Consejo de Gobierno eligirá una propuesta de diseño a finales de este año 2026, tal y como explicó detalladamente el organismo europeo

Además, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, adelantó que la propuesta iba inspirada en "la cultura europea y ríos y aves. Los billetes en euros son más que un medio de pago; son una de las expresiones más tangibles de Europa. Sus diseños, que combinan belleza y significado, reforzarán nuestra identidad compartida".

Por su parte, Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, explicó, sobre los nuevos billetes de euros, que "el rediseño de los billetes en euros forma parte del esfuerzo a largo plazo del Eurosistema para que el efectivo siga siendo un medio de pago seguro, eficiente y cercano a los ciudadanos, que preservará su acceso al dinero público y su libertad para elegir cómo pagar".

Oyarzabal aparece en escena entre las opciones de los nuevos billetes de euro

A raíz del tweet publicado por la cuenta oficial del Banco Central Europeo, los usuarios han publicado sus opciones y la sorpresa no ha tardado en llegar con Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad y la selección española ha causado furor en redes sociales con su presencia en los comentarios.

Junto a Mikel Oyarzabal aparecen otras alternativas como la de Kylian Mbappé, el delantero del Real Madrid y de la selección de Francia. El exjugador del PSG aparece entre los diferentes memes de los usuarios, como algunos personajes de Dragon Ball, botellas de agua o incluso del juego Monopoly.