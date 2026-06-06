Desde Inglaterra amenazan el fichaje de Bamba Dieng, una ganga a coste cero para la delantera del Betis

El senegalés, que estará en el Mundial con su selección, ha rechazado las ofertas de renovación del Lorient y tiene decidido cambiar de aires. Manu Fajardo lo tiene en su agenda, pero se lo toma con calma y en el fútbol inglés se multiplican sus pretendientes

Además de reforzar el lateral izquierdo, donde no se descarta una renovación y total, y remodelar un centro del campo en el que se esperan salidas, la gran prioridad de Manu Fajardo para el Real Betis de la 26/27 no es otra que elevar el nivel de la delantera. Las salidas de Cédric Bakambu, que acaba contrato, y 'Chimy' Ávila, al que se le rescindirá el año que le queda, dejan a Cucho Hernández como único ariete específico del plantel, siendo también vigilado el colombiano por un Newcastle que parece pretender a todos los que han destacado en La Cartuja (ha seguido igualmente a Natan y Abde). Pero el director deportivo verdiblanco no quiere precipitarse en una decisión de suma importancia.

Los delanteros que maneja Manu Fajardo

Son varios los atacantes que están en la agenda, como Fábio Silva, del Borussia Dortmund, Franculino Djú, del Midtjylland danés, o Kévin Denkey, del Cincinatti de la MLS. Si los dos primeros tienen una alta cotización, siendo valorados en 22 millones de euros por la web especializada Transfermarkt, el togolés es sorprendentemente tasado en 12 kilos, aunque su club exigiría a buen seguro un traspaso mayor tras sus grandes números en Estados Unidos.

Por encima, en 15 millones, se sitúa el teórico precio de mercado de otro de los delanteros seguidos por Fajardo, el senegalés Bamba Dieng. Pero en este caso se trata de una ganga absoluta, pues acaba contrato con el Lorient el próximo 30 de junio y tiene decidido marcharse, rechazando todas las ofertas del conjunto francés para intentar renovarlo.

Su nombre fue destapado el pasado mes de abril por el periodista Sacha Tavolieri, que colocaba al Real Betis en una posición privilegiada, aunque anunciaba al mismo tiempo de la competencia del Friburgo alemán, finalista de la Europa League. Además, también había sido relacionado el país germano con el St. Pauli, aunque es en la Champinoship, la segunda división inglesa, donde parecen darse tortas por el africano.

West Browich Albion y Queens Park Rangers toman la delantera

Ya se había apuntado en este sentido el interés del Leicester City, el Blackburn Rovers, el Oxford City o el Portsmouth. Pero ahora son otros dos conjuntos venidos a menos, como el West Browich Albion y el Queens Park Rangers, lo que han tomado la delantera. Según Peter O'Rourke, especialista en el mercado británico, ambos clubes planean lanzarse a por el fichaje a coste cero de Bamba Dieng, que no obstante podría aprovechar su presencia en el Mundial con Senegal para mostrarse en un escaparate único y ganarse el mejor contrato posible.

En el Lorient, donde ha militado tres temporadas, su sueldo era inferior al millón de euros anual. Pero obviamente ahora buscará dar un salto económico, algo que se pueden permitir de sobra los clubes ingleses, hasta para los de la segunda categoría. Si en cambio pretende que ese salto también lo sea a nivel deportivo, no cabe duda de que la opción del Real Betis y su proyecto de Champions resultarían infinitamente más atractivos, pero en el club verdiblanco impera la calma por ahora.

Compás de espera: la prioridad del Real Betis está en las ventas

En primer lugar existe la necesidad de realizar ventas por algo más de 20 millones de euros antes del 30 de junio para cuadrar las cuentas, con Nelson Deossa y Sergi Altimira como principales bazas. Será entonces cuando Fajardo sepa realmente el margen económico del que dispone y pase definitivamente a la acción, sin descartar incluso la llegada de dos delanteros, aunque en el caso de Bamba Dieng podría llegar tarde si siguen apretando desde Inglaterra.

Los números de Bamba Dieng: los mejores de su carrera

Las credenciales del senegalés son los 15 tantos anotados esta última campaña en 25 encuentros, 10 de ellos en la Ligue 1. Aunque su temporada ha sido un poco extraña, pues comenzó siendo suplente y luego estuvo un mes lesionado, tras haber jugado incluso un partido con el filial, en el que también hizo un tanto. Fue a partir del mes de enero cuando se desató ante las porterías rivales, firmando a sus 26 años los mejores números de su carrera, pues anteriormente había logrado 8 dianas en 35 citas con el conjunto galo.

Estuvo en el radar del Sevilla FC

Anteriormente pasó por las filas del Olympique de Marsella, que lo firmó para su filial procedente del Diambars FC de su país, llegando a un primer equipo con el que hizo 11 tantos en 54 choques. Allí coincidió con Jorge Sampaoli como entrenador y eso hizo que el argentino recomendase su fichaje para el Sevilla FC en el mercado invernal de la 21/22, siendo traspasado finalmente un año después por 7 millones de euros. Además, en la 24/25 también jugó como cedido en el Angers, con el que logró cinco goles en 20 envites, por lo que sin duda es ahora cuando ha alcanzando su pico más alto y espera aprovecharlo.