Bamba Dieng, un goleador a coste cero para la delantera del Betis 26/27

El ariete senegalés de 26 años termina contrato con el FC Lorient y ha sido señalado como una opción preferencial en el club verdiblanco para suplir a Cédric Bakambu. Varios clubes alemanes e ingleses también le han tanteado en las últimas semanas

El Real Betis está buscando un delantero, como mínimo. Dirigentes como Ramón Alarcón o Manu Fajardo han admitido recientemente que el club mantiene gestiones abiertas para poder reforzarse con ese '9' que ya hacía falta en enero y que finalmente no pudieron traer entonces. No obstante, además cabe recordar que Cédric Bakambu se marchará seguro, tras terminar contrato el próximo 30 de junio; que lo lógico sería pensar que también saliese el Chimy Ávila, aunque tenga firmado hasta 2027; y que son muchos los clubes que están preguntando por el canterano Pablo García, algunos de ellos con especial insistencia en las últimas semanas.

Bamba Dieng, entre los favoritos del Real Betis para suplir a Cédric Bakambu

En este contexto, el Betis ha sido vinculado con fuerza a Bamba Dieng, delantero de 26 años que es internacional con la selección de Senegal y que afrontará el mercado estival de fichajes con el cartel de agente libre, ya que dentro de dos meses expira su contrato con el FC Lorient, donde milita desde enero de 2023.

En este tiempo, ha marcado 22 goles en 56 partidos; 14 de ellos en esta 2025/2026 que reparte de la siguiente manera: nueve en la Ligue 1 y cinco en la Coupe de France a los que hay que añadir un decimoquinto, ya que también celebró una diana en el partido que jugó con el equipo filial para ganar ritmo después de quedarse sin minutos en las seis primeras jornadas.

El inicio de curso fue bastante accidentado, ya que después de disputar dos encuentros como suplente, se lesionó y se pasó otro mes completo sin vestirse de corto. Su segunda vuelta está siendo muy positiva. Se ha hecho con un puesto de titular indiscutible y suma siete tantos en las 10 últimas jornadas. Este despertar goleador y su condición de 'fichaje a coste cero' habría llamado la atención del Real Betis, quien a día de hoy estaría en la 'pole position' para hacerse con los servicios del punta africano de 26 años. Así lo asegura el periodista Sacha Tavolieri, quien asegura que es el elegido para suplir a Bakambu.

El Betis encuentra competencia en la Bundesliga de Alemania y en la Championship, la segunda de Inglaterra

La misma fuente habla del SC Friburgo alemán, semifinalista de la UEFA Europa League, como el principal rival que tendría el Real Betis para cerrar el fichaje de Bamba Dieng. Sin embargo, en la prensa inglesa lleva semanas siendo relacionado con equipos de la zona baja de la Championship de Inglaterra -segunda división- como el Leicester City, el Blackburn Rovers, el Oxford City o el Portsmouth, así como con el también alemán St. Pauli. Las mismas informaciones aseguran que Bamba Dieng tiene un módico salario inferior al millón de euros anuales.

Internacional absoluto en 21 ocasiones, suma dos goles con la camiseta de Senegal, uno de ellos en el Mundial de Qatar 2022; pero aunque volvió en la ventana del pasado mes de marzo, se quedó fuera de la convocatoria para la Copa de África 2025 en la que su selección se proclamó campeona en una polémica final que un mes de después tuvo al combinado de Marruecos como nuevo ganador.

La CAF decidió desposeer del título a los 'Leones de Teranga' por abandonar el encuentro durante más de 15 minutos en señal de protesta por el arbitraje y alegando supuestos tratos de favor que la organización del torneo habría dispensado a los anfitriones. En caso de prosperar esta opción, a buen seguro que lo comentará con Ez Abde.

Bamba Dieng: de objetivo del Sevilla FC a posible fichaje del Real Betis

En la capital andaluza sonó como objetivo del Sevilla FC para reforzar el mercado invernal de 2022 la plantilla que Jorge Sampaoli heredó de Julen Lopetegui. Entonces, Bamba militaba en el Olympique de Marsella, equipo en el que coincidió con el argentino y donde marcó 11 tantos en los 54 encuentros que disputó entre su fichaje en el verano de 2021 y su traspaso en enero de 2023. Su carrera arrancó en el Diambars FC de su país. De allí dio el salto al OM.