El Betis contesta a la polémica generada por el Real Madrid por el gol de Bellerín

El vestuario verdiblanco se ha posicionado con firmeza contra la tormenta generada por las quejas arbitrales del Real Madrid y toda su maquinaria por el tanto sobre la bocina: "Si me pitas esa falta..."

El gol de Héctor Bellerín sobre la bocina provocó que las ya de por sí remotas opciones del Real Madrid de dar caza al Barcelona quedaran prácticamente fulminadas, lo que derivó tras el partido en un enfado con el colegiado del encuentro, Soto Grado, al considerar que había habido falta de Antony sobre Mendy en el tanto verdiblanco.

De ese modo, Álvaro Arbeloa cargó con dureza contra el colegiado y el VAR en la rueda de prensa posterior al choque. "Para mí es muy clara. No hace falta mucho para situaciones así, que, con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo, pero, para eso, hay que entender un poco de fútbol, cosa que... Creo que tenemos un problema, sobre todo por parte de la gente que tiene que decidir en este tipo de situaciones. Ni saben ni entienden", señaló sin cortarse un pelo el entrenador madridista.

El Betis responde sin achatarse a Arbeloa desde tres frentes distintos

A partir de ahí se puso en marcha la maquinaria blanca para culpar a Soto Grado de que el Real Madrid perdiera los dos puntos, pero en el Betis no se han achantado lo más mínimo y han contestado con vehemencia a las quejas del club blanco, que habla de un 'robo' arbitral.

El primero en hacerlo, como ya recogió este medio, fue Manuel Pellegrini, que replicó en rueda de prensa con vehemencia las palabras de Arbeloa, señalando que los capitalinos merecieron perder en La Cartuja.

"Los dos jugadores se manotean y uno se deja caer como si le hubiera empujado. Creo que son jugadas que suceden muchísimas veces dentro de un partido. El gran mérito del Real Madrid fue que Lunin les sacó dos o tres balones de gol. Merecíamos el empate mucho antes y, si repasamos el partido completo, el triunfo también", apuntó el míster, que encontró respaldo después tanto en las palabras de Diego Llorente como Héctor Bellerín.

Bellerín asegura que se hizo justicia: "No puede ser que anulen ese gol"

El catalán, en zona mixta, se expresó con la claridad que le caracteriza y apuntó a otras acciones en la que el colegiado no señaló penalti a su favor. "El fútbol es así. A veces justo, a veces injusto. Después de todas las ocasiones que hemos tenido, cuando he visto dudando al árbitro los últimos segundos he pensado ‘no puede ser que ahora nos anulen este gol’", apuntó Bellerín que fue más allá en sus apreciaciones.

"Si me vas a pitar esa falta, me pitas esa mano. Se ha dado justicia en ese sentido. Entiendo a los árbitros, es difícil acertar en todas las situaciones”, apuntó.

Llorente reclama la mano de Brahim como réplica

También se refirió a esta acción Diego Llorente, que entró en el terreno de juego por el tocado Bartra y que aseguró que no le sorprenden en demasiado las declaraciones de Arbeloa tras el encuentro.

“Me sorprende en la justa medida. Cada uno lucha por sus objetivos y reclama lo que considera. Para nosotros también hay una jugada de Brahim que podía haber sido mano. Todo el mundo tiene derecho a reclamar”, señaló en El Larguero el central, que, como Pellegrini, resaltó la figura de Lunin como salvador del Real Madrid en La Cartuja.

"Después de los primeros 20 minutos, hemos estado muy serios. Hemos hecho ocasión tras ocasión. Lunin ha parado muchas ocasiones nuestras. Era de justicia que marcáramos un gol", apuntó.