Héctor Bellerín, contento pero sincero tras Betis - Real Madrid: "Me parece injusto"

El carrilero, que explica el gol del empate, reconoce que es un punto valioso, pero también que se queda corto para las ocasiones acumuladas contra los blancos

Héctor Bellerín se convirtió en el gran protagonista del empate del Betis contra el Real Madrid, pues en el alargue, después de un enorme esfuerzo durante el choque, brindó un punto de oro a los suyos con un tanto en el último suspiro.

El lateral se entendió con Antony para, después, entre una multitud de piernas, meter el balón por donde parecía que no cabía. Al final del choque, en los micrófonos de DAZN, explicó como fue el tanto para firmar las tablas.

Explica cómo fue su gol y su sufrimiento por el árbitro

"En estas situaciones tienes muy poco tiempo para pensar. Cuando suelo definir no soy de pegarle fuerte, suelo buscar los palos, pero entre las piernas ha entrado", señaló el carrilero, que no entiende "a qué esperaba el árbitro" para conceder el tanto.

"No me lo podría creer. Si nos anulan también este gol... Qué mala suerte. Era un momento de mucha intensidad. Estaba también cansado de todas las carreras, el partido se ha abierto mucho en la segunda parte. Ya no es solo cansancio físico, sino mental, por la intensidad de defenderles. Lo que hemos conseguido es una muestra más de que este equipo lucha, cree y quiere jugar al fútbol".

Bellerín considera injusto el resultado: "Merecimos más"

Bellerín considera que ha sido un premio más que merecido por las ocasiones y que incluso se queda corto por el número de oportunidades acumuladas. "Ha sido de acoso y derribo. Hemos tenido muchísimas oportunidades, y yo he tenido la sensación de que hemos controlado muchas fases, pero no teníamos la suerte de que entrara. Y me ha tocado a mí", apuntó Bellerín, que considera incluso que el empate no es suficiente para los méritos contraídos en el terreno de juego.

"No sé cómo se ha visto desde fuera, pero desde dentro, no tener los tres puntos me parece injusto. Ellos son un equipo buenísimo, pero hemos chutado muchísimas veces a puerta, el portero las ha sacado todas y creo que merecíamos más", indicó Bellerín, que sabe es un punto valioso, pero que tiene la sensación de que podrían haber conseguido más: "Estoy satisfecho, porque un punto en casa con el Madrid es un buen resultado, pero merecíamos más".

El objetivo de la Champions

Cuestionado por las opciones de entrar en la Champions, Bellerín dejó claro que lo darán todo hasta el final. "Queremos todos los objetivos que tenemos a nuestro alcance. Somos conscientes de nuestros errores, pero también del fútbol que tenemos y de la ambición que, como equipo, tenemos año tras año".