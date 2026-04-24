El Superordenador de LaLiga define la lucha por el descenso con sorpresa para Sevilla y Alavés

El conjunto nervionense estaría en estos momentos salvado, pero la Inteligencia Artificial le da más opciones de bajar que al cuadro vitoriano. Hay que tener en cuenta también la importancia de los 'average' ante posibles empates a final de temporada

Ya lo advertía Luis García Plaza en la rueda de prensa previa al choque ante el Levante: "Nos ganó aquí 0-3 y el 'average' particular va a ser muy difícil recuperarlo, ojalá me equivoque". Y no se equivocó. Lo que no esperaba seguro es que su equipo cuajase otro paupérrimo partido para perder por 2-0 sin chutar entre los tres palos. Un resultado que deja al cuadro nervionense a solo un punto del descenso y obliga a estar muy pendiente también de los enfrenamientos directos entre todos los implicados en la lucha por la permanencia, que puede decidirse por pequeños detalles.

La igualdad es máxima en la parte baja de la tabla y no sería descabellado pensar en posibles empates a puntos a final de temporada. En este sentido, el conjunto blanquirrojo tiene en estos momentos la ventaja de tenerle ganada esa batalla al Deportivo Alavés, que es precisamente el primer equipo que ocupa la zona roja tras su ajustada derrota frente al Real Madrid (2-1). Sin embargo, el Superordenador de LaLiga considera que el Sevilla FC tiene más opciones de bajar a Segunda división que el cuadro vitoriano.

Le gana el 'average' al Alavés, pero lo pierde con Mallorca, Valencia y Elche (en el general)

Una igualada final con el conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores favorecería a los nervionense, después de haber ganado 1-2 en Mendizorroza, con goles de Vargas y Alexis, y haber empatado a uno en el Sánchez-Pizjuán en la segunda vuelta gracias al tanto de Sow, pese a quedarse con diez jugadores a las primeras de cambio por una polémica expulsión de Juanlu. Pero, por contra, el Sevilla FC tiene perdido el 'average' con todos los equipos que marchan por arriba y siguen en esa pelea, lo que podría influir decisivamente en unos hipotéticos triples o cuádruples empates.

Mirando hacia arriba, con 35 puntos, uno más que los sevillistas, se encuentra el Elche y el Mallorca. En el caso de los franjiverdes habría que recurrir al 'average' general tras empatar a dos en ambos partidos. Pero será difícil que los de García Plaza, con -14 en su saldo de goles anotados y encajados, puedan enmendar la diferencia que tienen en este sentido con el bloque dirigido por Eder Sarabia, que luce un -7.

Con los bermellones, en cambio, no hay nada que mirar, pues es otro de los que le ha ganado los dos partidos al Sevilla FC, y además por goleada: 1-3 en Nervión y 4-1 en Son Moix. Tampoco con el Valencia, que tiene dos puntos más, hay nada que rascar, después del 1-1 de Mestalla y el 0-2 sufrido en casa que precipitó la destitución de Matías Almeyda.

Gana la batalla con Girona, Rayo Vallecano y el colista Oviedo

Llevar la vista más allá se antoja en estos momentos demasiado aventurado, quedando con 38 puntos, cuatro más, Girona, al que sí le gana el 'average' (0-2 y 1-1), Espanyol, al que debe recibir aún en el Sánchez-Pizjuán tras haber perdido 2-1 en Cornellà; y Rayo Vallecano, al que también se lo tiene ganado (0-1 y 1-1). Como al colista Oviedo, que se encuentra a seis puntos de distancia, y con ello de la savación, y se resiste a darse por vencido (4-0 y 1-0).

Lo que pase en las seis jornadas que restan dirá si hace falta tirar de esas cuentas o no. Las que se hacen ahora mismo, en cualquier caso, son de lo más agoreras. La derrota ante un rival directo como el Levante, que provocó nuevos insultos contra los jugadores y el presidente, Del Nido Carrasco, ha dejado al Sevilla FC en una situación límite. Tanto es así, que según el Superordenador de LaLiga tiene más opciones de descender que el Alavés.

Las probabilidades varían, pero coinciden: el Sevilla FC descenderá

En concreto, la Inteligencia Artificial de Opta Analyst proyecta 40,35 puntos para el conjunto nervionese, que acabaría 18º, por encima de un Levante con 38,34 pero por detrás por poco de un Alavés que alcanzaría 40,59 puntos. En términos porcentuales, las probabilidades de ver a los sevillistas el próximo curso en la Categoría de Plata se cifran en un 42,64%, por el 40,38% del Alavés, quedando ya el Elche con un 20,52%, el Mallorca con un 15,88% y el Valencia con apenas el 9,56%. Los dos grandes candidatos, siguen siendo Levante (66,36%), pese a su victoria, y Oviedo (95,42%).

Las estadísticas pueden variar según el modelo de predicción que se siga. Pero no sacan al Sevilla FC del pozo. Así, Fran Martínez también confirma en @LaLigaenDirecto que las probabilidades de bajar son mayores para los nervionenses (55,01%) que para los babazorros (36,71%). Mucho tendrá que ver en ello el duro calendario que espera a los de García Plaza.