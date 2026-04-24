El sonrojante dato que pone al descubierto el descalabro del Sevilla

El conjunto nervionense es el equipo con más derrotas en Primera división en las cuatro últimas temporadas, lo que da buena muestra de una caída de la que han sido partícipes hasta nueve técnicos, todos ellos bajo los mandatos de José Castro y Del Nido Carrasco

La derrota del Sevilla FC ante un rival directo como el Levante le ha dejado al borde del abismo. Solo un punto de diferencia con respecto al descenso y seis 'finales' por delante. Ese es el horizonte de tiene por delante un conjunto nervionense que este próximo domingo, a las 18:30 horas, volverá a entrar en acción ante Osasuna. Otra oportunidad para tomar aire o caer definitivamente al pozo, lo que podría precipitar la salida, solo cuatro partidos después, de Luis García Plaza.

El puesto del técnico madrileño ya pende de un hilo. Pero es evidente que los problemas vienen de más atrás. Los datos así lo demuestran: el Sevilla FC es el peor equipo de las cuatro últimas temporadas en Primera división. En ninguna de ellas ha bajado, aunque sí ha coqueteado seriamente con esa temida posibilidad. Pero no hay ningún otro conjunto que en este tiempo haya perdido más partidos en la máxima categoría.

65 derrotas del Sevilla FC con nueve entrenadores diferentes

En concreto, como refleja el periodista Pedro Martín en su cuenta de X especializada en estadísticas (@pedritonumeros), son ya 65 las derrotas sufridas por el cuadro blanquirrojo desde la campaña 22/23, la última que inició en el banquillo Julen Lopetegui, que cayó en cuatro encuentros antes de ser destituido aquel curso. Luego fueron pasando Jorge Sampaoli (8 derrotas) José Luis Mendilibar (7), Diego Alonso (3), Quique Sánchez Flores (10), García Pimienta (13), Joaquín Caparrós (4), Matías Almeyda (14) y el citado García Plaza (2). A cada uno de ellos les corresponde una cuota de este sonrojante guarismo. Y, por supuesto, al nexo común con todos: José Castro y Del Nido Carrasco, que fueron quienes les contrataron.

Los que más se acercan en este pobre ranking son Getafe, con 63 choques perdidos, Mallorca y Valencia, ambos con 61. Por contra, los sevillistas solo han podido celebrar en las cuatro últimas Ligas 42 victorias, además de 39 empates. La caída es total después de haber estado previamente tres temporadas consecutivas entre los cuatro primeros clasificados (19/20 a 21/22), con los consiguientes billetes para la Champions; por más que la primera temporada de este luctuoso periodo se salvase haciendo historia con la séptima Europa League, que permitió una última aventura con los más grandes del continente.

La menor diferencia, de largo, con respecto al descenso

Pero si en el global los números ya son para echarse a temblar, lo que tiene temblando a todos los aficionados nervionenses es que a estas alturas de temporada, después de 32 partidos disputados, la diferencia con respecto al descenso se reduce a la mínima expresión. En la 22/23, tras la llegada del 'salvador' Mendilibar, los sevillistas contaban ya con 10 puntos de ventaja sobre la zona calienta a falta de seis jornadas. Una distancia que se aumentó a 12 el curso siguiente, con Quique Sanchez Flores.

Ya la pasada temporada, en cambio, tocó sufrir hasta al final, pese a que Caparrós manejaba a estas alturas cochón de seis unidades. El que tiene Luis García Plaza, en cambio, es de solo un punto. Almeyda le dejó al equipo con tres de renta, tras el espantoso partido ante el Valencia, y el técnico madrileño solo ha sido capaz de sumar 3 puntos de 9 posibles, cayendo en sus visitas al colista Oviedo (1-0) y a un Levante (2-0) que era penúltimo y ya está solo a dos puntos, siendo la primera vez en la historia que los granotas le ganan los dos partidos al Sevilla FC en una temporada en Primera división.

Los números de García Plaza no invitan al optimismo

El que fuese entrenador del Alavés, entre otros, aterrizó con el aval de varios ascensos y haber dirigido a equipos acostumbrados a pelear en estas circunstancias. Pero sus números particulares son también muy pobres. Desde noviembre de 2013, en sus 107 últimos encuentros en LaLiga, solo ha podido sumar 24 victorias y 29 empates, sufriendo hasta 54 derrotas, las dos últimas como preparador nervionense. Desde luego, no son unos registros que inviten precisamente al optimismo.