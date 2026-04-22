El colchón con el descenso se reduce a la mínima expresión: el Elche le imita y cae el Alavés

Los franjiverdes se imponen también por la mínima a un Atlético de Madrid de circunstancias y con uno menos para salir del pozo, al que se precipitan los 'babazorros' tras no sumar en el Bernabéu; los hombres de Luis García Plaza visitarán el Ciudad de Valencia con tintes de final

Vargas presume de una distancia con el pozo que ya no es tal; al lado, la celebración de André Silva de su doblete ante los colchoneros.SFC / ECF

El Sevilla FC, que venció la pasada jornada a un Atlético de Madrid con un once de circunstancias (plagado de suplentes y con cuatro del filial) por la inminencia entonces de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League (que superó pese a la victoria por la mínima en el Metropolitano del FC Barcelona) y la final de la Copa del Rey (perdida por penaltis en La Cartuja ante la Real Sociedad), afrontará este jueves a las 19:00 horas su partido de la presente jornada 33º de LaLiga (que, por la reubicación del último choque del torneo del K.O. se disputa antes que la 32ª) con sólo un punto de ventaja sobre el descenso.

Se reduce a la mitad su colchón, aunque, a diferencia de la vez anterior, no visitará el Ciudad de Valencia con sus huesos entre los tres últimos clasificados, pues la derrota este martes del Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu (2-1) condena a los 'babazorros' al antepenúltimo peldaño, con 33 puntos, uno menos que los nervionenses. Quienes, eso sí, deberán ganar al Levante UD para no meter a los granotas en la pelea, puesto que, de imponerse el cuadro local, se pondría a dos unidades de los blanquirrojos y con el duelo particular a su favor (0-3 en la primera vuelta). Si ganan los de Luis García Plaza, darían un gran paso por la salvación y casi descartarían a un rival directo.

La jornada intersemanal, que no empezó demasiado mal para los intereses sevillistas por la citada derrota del Deportivo Alavés y el empate entre RCD Mallorca y Valencia (que impide que ninguno de los dos se despegue), se ha visto truncada este miércoles con la trabajada victoria del Elche CF sobre un Atlético de Madrid de nuevo con bajas significativas, aunque no tan reserva como en el Ramón Sánchez-Pizjuán. De hecho, Simeone alineó de inicio al recuperado Jan Oblak bajo palos, a una pareja de centrales formada por Robin Le Normand y Clément Lenglet, a Johnny Cardoso y Nico González en la medular, así como un ataque sin '9', pero con Thiago Almada y Álex Baena.

La expulsión antes del descanso del ex de Botafogo parecía allanar el camino franjiverde, pues André Silva aprovechaba el regalo desde los once metros, pero, inmediatamente, Nico González firmaba un doblete en una acción personal sobre la línea, ya con su equipo en inferioridad. El 'Cholo' metió en la segunda mitad a titularísimos como Antoine Griezmann (que forzó sobre la bocina el paradón salvador de Matías Dituro), Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Marc Pubill y Nahuel Molina, pero jugar una hora con diez terminó pesando para los colchoneros, que vieron cómo el autor del 2-1 firmaba el 3-2 definitivo a falta de un cuarto de hora.

Rayo y Oviedo abrochan la jornada 33ª este jueves

Dependiendo lo que haga el Sevilla FC en su visita de las 19:00 horas al Levante UD tendrá mayor o menor trascendencia el resultado de los otros dos rivales directos que faltan por jugar en esta entrega intersemanal del campeonato doméstico de la regularidad. Así, el Rayo Vallecano, con sólo un punto más que los nervionense y centrado en las semifinales de la Conference League, recibe a las 20:00 horas a un RCD Espanyol que sigue en caída libre y tiene sólo cinco unidades de colchón sobre el descenso ya, por lo que podría caer de no sumar en tierras madrileñas. Mucho más difícil tiene engancharse el Real Oviedo, colista y a siete puntos de la salvación, que recibe a las 21:30 horas a un Villarreal CF de Champions League.