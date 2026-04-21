Real Madrid 2-1 Alavés: Pitada monumental para un Madrid que gana, pero no convence

Los blancos superaron al equipo babazorro en la jornada 33 de LaLiga con goles de Kylian Mbappé y Vinícius Junior, pero con el tanto de Toni Martínez, la grada del Santiago Bernabéu mostro su descontento

Vinícius pide perdon a la grada del Bernabéu tras su gol en el Real Madrid 2-1 AlavésIMAGO

La noche del martes dejó un apasionante duelo en el Santiago Bernabéu, donde Real Madrid y Deportivo Alavés se enfrentaron como parte de la jornada 33 de LaLiga, donde locales se llevaron la victoria por la mínima gracias a los goles de Mbappé y Vinícius.

Por su parte, el equipo babazorro mostró un gran nivel, encontrando el camino del gol gracias a un habilidoso Toni Martínez, calentando aun más a la afición madridista que respondió con una gran pitada contra los suyos al finalizar el encuentro.

La fortuna sonríe al Madrid

Inició el encuentro con un Bernabéu inquieto, tenso con los suyos, que vio peligrar la igualdad en el marcador en el minuto 2. Pase en largo de Denis Suárez, Carreras mide mal y Ángel Pérez se plantó solo en el área de Lunin, no tomando la mejor de las decisiones al buscar a Toni Martínez en lugar de definir. Pitada monumental del feudo blanco tras la acción.

Pasada la primera media hora de juego, con un Alavés que por momento fue superior y un Real Madrid poco eficiente, con una defensa muy pasiva, llegaría la sorpresa local para reconciliar al equipo con una grada muy enfadada.

Mbappé adelanta al Madrid

Llegada la media hora de juego, el delantero francés recibió el esférico en la frontal, controló con dificultad y, tras girarse, buscó con rapidez la portería de Sivera. El disparo, con fortuna madridista, tocó en Otto despistando al guardameta, entrando el esférico a placer en la portería.

Mbappé ni celebró el gol, mostrando una sonrisa relatadora ante la fortuna recibida. Se animaba el equipo local que, poco después, tendría una segunda ocasión donde de nuevo el francés buscó portería, encontrándose con un atento Sivera.

Militao se lesiona al borde del descanso

El Real Madrid mejoró muchísimo tras el gol. Arbeloa le pidió mayor rapidez en las transiciones a los suyos, que poco a poco se hicieron con la posesión del esférico. El Alavés, que había visto truncado su plan inicial por la mala suerte, no supo cómo reaccionar al gol.

Justo antes de cumplirse el tiempo reglamentario, Militao tendría una gran ocasión. Centro de Bellingham desde la derecha y el brasileño se sacó un remate como pudo, impactando el balón contra el larguero. Después de la ocasión, el central se llevó la mano a la rodilla y tuvo que abandonar el terreno de juego por precaución.

El Alavés casi empata

El árbitro decidió añadir 6 minutos de descuento tras las diversas asistencias médicas vividas y el gol de Mbappé, donde el Deportivo Alavés gozó de una gran ocasión para haber empatado el encuentro al borde del descanso.

Restaban dos minutos cuando Toni Martínez estrellaba el balón contra el palo derecho de Lunin tras una buena jugada colectiva. El rechace le llegaba a Boyé que mandó otro remate sobre el guardameta ucraniano, teniendo que esforzarse para mantener la ventaja de los suyos. Sin tiempo para mucho más, Juan Martínez señaló el camino de vestuarios.

Enfado monumental del Bernabéu

La segunda mitad comenzó de la mejor manera posible para el Real Madrid. Tras un cabezazo tenso de Tchouameni que repelió Sivera tras una gran demostración de reflejos, Vinícius pondría el segundo de la noche con un auténtico golazo.

El brasileño vio hueco desde lejos, se acercó un poco a la frontal y mandó un derechazo pegado a la cepa del palo derecho del guardameta babazorro. Imposible para Sivera, el segundo tanto blanco subía al marcador, mientras Vini pedía perdón a la enfadada grada del Bernabéu.

El Madrid roza el tercero

Mucho mejor el conjunto local en la segunda mitad, que fue muy superior a un Alavés aturdido tras el tanto de Vini. Empezaba a rondar con peligro la portería de Sivera cuando Arbeloa daba entrada a Mastantuono y Brahim.

Precisamente sería el internacional marroquí quien, llegada la hora de partido, tendría la tercera ocasión de mayor peligro tras los goles. Disparo colocado que superó a Sivera, pero que antes de entrar en la portería se topó con un providencial Parada en la línea de gol.

El Alavés se activa en el partido

Cuando todo parecía que iba a ser comodidad para el Madrid, Quique Sánchez Flores logró reactivar a los suyos con los cambios, teniendo dos grandes ocasiones antes de llegar a los últimos cinco minutos de partido.

Primero un derechazo de Toni Martínez que sacó Lunin con una doble mano contundente, para después, Parada mandar un cabezazo contra el palo. Llovió un centro desde la derecha que Toni atinó a rematar de escorpión, para que su compañero pudiera cabecear. Buscaban los babazorros un gol que los metiera de nuevo en el partido, mientras regresaban los pitidos al Bernabéu.

Impaciencia en la afición madridista

Mejor el conjunto visitante en los últimos minutos, la grada local mostraba su enfado con los jugadores del Real Madrid. Con algunas ocasiones babazorras, pero sin llegar a materializar, el árbitro añadía los últimos tres minutos.

Así, tras mucho avisar, los babazorros tendrían en el último minuto su recompensa. Remate de Guevara que antes de llegar a portería se topaba con un habilidoso Toni Martínez. Taconazo del delantero para desviar ante Lunin y poner el tanto del Alavés en el marcador. Sin tiempo para más, Juan Martínez indicaba el final del partido y el Santiago Bernabéu estallaba en una monumental pitada a los suyos.

Ficha técnica

2.- Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold (Carvajal, min. 63), Militao (Rüdiger, min. 45+2), Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni (Camavinga, min. 63), Güler (Mastantuono, min. 57), Bellingham (Brahim, min. 57); Vinícius y Mbappé.

1.- Alavés: Sivera; Ángel, Jonny Otto, Tenaglia, Parada, Yusi (Calebe, min. 66); Antonio Blanco, Guridi (Aleñá, min. 58), Denis Suárez (Ibáñez, min. 58); Toni Martínez y Lucas Boyé (Diabaté, min. 66).

Goles: 1-0, min. 30: Mbappé; 2-0, min. 50: Vinícius; 2-1, min. 94: Toni Martínez.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a Tchouaméni (min. 35) por parte del Real Madrid y a Ángel (min. 90) por parte del Alavés.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports disputada en el estadio Santiago Bernabéu ante 61.468 espectadores.