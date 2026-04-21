Real Madrid - Alavés, en directo el partido de la jornada 33 de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde el conjunto blanco y los babazorros se enfrentan en el Santiago Bernabéu durante la jornada 33 de LaLiga EA Sports

Este encuentro, junto al Girona - Betis, darán punto final a la jornada del martes, donde se habrán disputado otros dos encuentros. Todos ellos son ofrecidos a través de los directos de ESTADIO Deportivo

El conjunto blanco vive un mal momento competitivo tras su eliminación en Champions League a manos del Bayern de Múnich. De sus últimos cinco duelos, los de Arbeloa han obtenido 3 derrotas, 2 empates y 1 victoria, sumando dos jornadas de Liga consecutivas sin ganar

Buena racha de imbatibilidad es la que mantiene Quique Sánchez Flores, donde los babazorros acumulan cuatro encuentros sin conocer la derrota, entre los que han sumado 7 puntos de 12 posibles

El partido de la jornada 33 de LaLiga entre Real Madrid y Deportivo Alavés tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu, situado en madrileño barrio de Chamartín. Tras su remodelación, el feudo blanco goza de una capacidad para más de 83.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será Juan Martínez, que contará con Javier Iglesias desde el VAR

El conjunto merengue quiere lograr un imposible y recortarle al líder, el FC Barcelona, una distancia de nueve puntos para no sufrir una temporada sin títulos. Con todas sus energías puestas en LaLiga, veremos de que es capaz el equipo de Arbeloa

A pesar de sus últimos buenos resultados, el equipo babazorro ocupa la última plaza de salvación en Liga, donde los puestos de descenso se encuentran a un solo punto. Por encima, hasta cuatro equipos se congregan en 2 puntos

Arbeloa insiste con su futuro en el Real Madrid: "A mi no me compete"

El técnico del Real Madrid quiso restar importancia a su futuro en el equipo, desviando la atención al presente competitivo

El técnico del Deportivo Alavés no quiso hacer caso a la mala racha de su rival, haciendo hincapié en el gran encuentro que deben de realizar si quieren llevarse la victoria del Bernabéu

El centrocampista del Alavés vive un gran momento bajo las órdenes del técnico español, siendo titular en tres los últimos encuentros de Liga

Con hasta 8 equipos congregados en 8 puntos, todo está por decidir cuando entramos en las últimas 6 jornadas de LaLiga

LaLiga llega entre semana como parte de su jornada 33, donde la noche del martes ofrece un apasionante duelo entre Real Madrid y Deportivo Alavés en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto de Álvaro Arbeloa llega muy dolido tras la eliminación en Champions League ante el Bayern Múnich, mientras que en Liga se encuentran ya a 9 puntos del liderato.

Por su parte, los de Quique Sánchez Flores buscan mantener la racha de cuatro partidos sin perder para intentar alejarse de los puestos de descenso, donde la zona roja se establece a solo 1 punto.

Así llega el Real Madrid

El conjunto blanco vive una racha preocupante. En sus últimos cinco duelos tan solo ha obtenido una victoria, acumulando tres derrotas y un empate. Si nos quedamos solo con la cifra en LaLiga, el dato mejora con tres victorias, pero encontramos una derrota, ante el Mallorca, y un empate, ante el Girona en casa, en sus últimos dos enfrentamientos.

Con el fantasma de una temporada sin títulos acechando al banquillo de Álvaro Arbeloa, el Real Madrid necesita ganar para tratar de acortar una distancia de nueve puntos con el FC Barcelona, líder de la competición. En el final de temporada, los merengues se aferran a un imposible, recortar una diferencia a priori insalvable para no acabar de vacío.

Así llega el Deportivo Alavés

La mano de Quique Sánchez Flores empieza a surgir efecto en Vitoria, donde el equipo babazorro ya acumula cuatro encuentros sin conocer la derrota ante rivales de primer nivel. Tres empates frente a Villarreal, Osasuna y Real Sociedad, y una victoria a domicilio ante el Celta son los abales de los blanquiazules para soñar con asaltar el Bernabéu.

El Alavés necesita sumar de a tres si no quiere complicar su permanencia en Primera división, donde el Elche, primer equipo de la zona de descenso, se encuentra a un solo punto, mientras que, por encima, hasta cuatro equipos se congregan en dos puntos.

Esta jornada, sumada a la del fin de semana, se prevé decisiva en la lucha por la permanencia, donde los resultados de ambos partidos marcarán que equipos entran en la pugna final por no caer a Segunda división.

El Alavés - Real Madrid, partido de ida

En el encuentro de ida de LaLiga, el Real Madrid visitó Mendizorroza como parte de la jornada 16, a mediados de diciembre. En ese momento, los blancos marchaban terceros en la clasificación a cuatro puntos del líder, mientras que los babazorros se encontraban cómodos en mitad de la tabla con 18 puntos, que les brindaban la décimo segunda posición.

El duelo acabaría con victoria visitante tras un gol de Rodrygo en la recta final, después de que Carlos Vicente empatara el tanto inicial de Kylian Mbappé. Sin posibilidad de ver al español, se marchó a la Championship, ni al brasileño, lesionado de gravedad, veremos si el francés repite en otra noche mágica en Chamartín.

Con rachas muy dispares, Real Madrid y Deportivo Alavés se juegan tres puntos vitales en sus aspiraciones. Los primeros necesitan reencontrarse con la victoria para seguir peleando por el título, mientras que los vitorianos han de seguir sumando si no quieren caer a la zona roja de la clasificación.