El audio del VAR en la expulsión de Sergio Gómez: lo que dice el acta y la posible sanción

García Verdura recibió desde el VAR la llamada de Del Cerro Grande para que revisara la entrada del lateral txuri urdin a Aleñá, que acabó con el futbolista expulsado en el tiempo añadido

El tiempo añadido en Anoeta tuvo casi de todo. La Real Sociedad iba ganando 3-2 después de lograr empatar por dos veces el choque ante un Deportivo Alavés que compitió al máximo, pero tras ponerse por delante, el conjunto de Pellegrino Matarazzo dio un paso atrás y lo acabó aprovechando el cuadro babazorro en la última jugada del encuentro. Sin embargo, antes de llegar el 3-3 definitivo hubo una jugada muy polémica y que sin duda marcó en resultado final, hablamos de la expulsión de Sergio Gómez.

En el minuto 92 de partido, el lateral txuri urdin en el intentó por presionar y cortar la progresión de Carles Aleñá acaba pisándole de forma involuntaria en el gemelo. En un primer momento, el colegiado del encuentro Víctor García Verdura le mostró la cartulina amarilla, pero unos segundos más tarde, el catalán recibe la comunicación por el pinganillo desde la sala VOR donde se encontraba su compañero Carlos del Cerro Grande, quien le aconseja revisar la jugada en el monitor.

"Víctor, te recomiendo una revisión por un potencial juego brusco grave", le dice el madrileño, entonces García Verdura se dirige hasta la banda para ver de nuevo la jugada: "Vale, Carlos estoy delante". Del Cerro Grande le explica desde el VAR: "Si Víctor, mira, este es el punto máximo de torsión, en los contactos con...".

Entonces García Verdura le interrumpe un momento porque le pide a su cuarto colegiado que apunte la tarjeta amarilla que acaba de mostrar al técnico de la Real Sociedad. "Te voy a dejar el punto de contacto y la intensidad para que lo valores, con torsión, bastante", añade Del Cerro Grande.

Tras ver el colegiado la imagen en movimiento, García Verdura solicita: "Vale, perfecto, pónmela a intensidad normal, por favor". Una vez se la muestran, el catalán da su explicación: "Vale, no toca balón en ningún momento, veo que va con fuerza. Hay torsión, es una entrada fea. Me voy a la tarjeta roja, por fuerza excesiva. ¿Es el jugador número?". Desde el VAR le responde que es el 17. "Perfecto, le cambio la amarilla por roja. Vale Carlos, muchas gracias", finaliza García Verdura.

Lo que dice el acta de la roja a Sergio Gómez

Tras ver la cartulina roja Sergio Gómez, la Real Sociedad se quedó los últimos con un jugador menos, los que aprovecharía el Alavés para empatar el choque en el minuto 97 con el tanto de Lucas Boyé. Esa expulsión no le permitirá al lateral izquierdo jugar el próximo partido de LaLiga frente al Rayo en Vallecas, ¿pero corre peligro su participación en la final de la Copa del Rey?

La final de La Cartuja es el partido más próximo de la Real Sociedad pero para que la sanción vaya más allá de LaLiga y afecte a la Copa del Rey debería ser sancionado como una infracción muy grave, es decir, de cuatro partido de sanción o superior, siendo las leves de uno a tres partidos y cumpliéndose en la misma competición.

En el acta de García Verdura no se recoge la infracción como muy grave, por lo que Sergio Gómez podrá jugar la final si así lo estima oportuno Pellegrino Matarazzo, ya que en el acta García Verdura la expulsión está justicada "por realizar una entrada a un contrario con uso de fuerza excesiva en la disputa de balón", lo que es una sanción leve y lo lógico sería que Sergio Gómez tan solo recibiera un partido de sanción, a lo sumo dos.

Las quejas de Pellegrino Matarazzo por la expulsión de su jugador

El técnico estadounidense se mostró autocrítico con la imagen y los errores cometidos por sus jugadores en el partido, pero tampoco entendió la roja mostrada a Sergio Gómez y así lo dejó entrever en la rueda de prensa.

"No quiero hablar mucho del árbitro. No necesitamos hablar de esto cada semana. Y la roja a Sergio, con el videoarbitraje... Si miras las cosas a cámara lenta y solo con imágenes, entonces probablemente podría haber muchas tarjetas rojas. No quiero juzgarlo. Es solo que la manera en que se desarrolló el partido fue muy extraña. Hay muy pocas cosas positivas que podamos sacar de esto. El hecho de que remontáramos dos veces y nos pusiéramos por delante es, sin duda, algo positivo, pero no haber podido mantenerlo... No estamos nada contentos con eso", explicó.