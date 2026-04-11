Matarazzo se muerde la lengua con la expulsión de Sergio Gómez: "Si miras todo a cámara lenta..."

El técnico realista se mostró muy autocrítico con el rendimiento de sus jugadores y los goles encajados; prefirió no valorar la expulsión y ya piensa en la final de Copa del Rey

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha analizado así el partido ante el Alavés, en el pudo perder, sobre todo ganar, pero acabo empatando tras el gol de Lucas Boyé en la última jugada del partido. "No merecimos ganar hoy por nuestro rendimiento. Los goles que marcaron ellos, por supuesto los dos primeros, es difícil entender cómo pueden ocurrir dos goles tan parecidos de esa manera. Y luego el tercero, cuando estás con un hombre menos e intentas salir jugando desde atrás ante una presión alta en el último minuto del partido, cuando lo único que necesitas es despejar el balón y mantenerte compacto en un bloque bajo. Simplemente no tomamos buenas decisiones. Y, en general, hubo muchas pérdidas de posesión, mala defensa. No hubo muchas ocasiones por ninguno de los dos lados, pero, en líneas generales, no fue un buen partido. Así que, desde luego, no estoy contento ni con el rendimiento ni con el resultado", ha dicho el estadounidense.

Sobre la expulsión de Sergio Gómez en el descuento, corregida desde el VAR, Matarazzo ha preferido morderse la lengua: "No quiero hablar mucho del árbitro. No necesitamos hablar de esto cada semana. Y la roja a Sergio, con el videoarbitraje... Si miras las cosas a cámara lenta y solo con imágenes, entonces probablemente podría haber muchas tarjetas rojas. No quiero juzgarlo. Es solo que la manera en que se desarrolló el partido fue muy extraña. Hay muy pocas cosas positivas que podamos sacar de esto. El hecho de que remontáramos dos veces y nos pusiéramos por delante es, sin duda, algo positivo, pero no haber podido mantenerlo... No estamos nada contentos con eso".

Los dos errores en los primeros goles

"Marcamos nosotros mismos los dos primeros goles. No había peligro. El primero es en propia puerta. El segundo también por falta de comunicación. Y, si hay algo de duda, entonces simplemente hay que despejar el balón a la grada. Así que sí, fue demasiado fácil. Y esto es algo que tenemos que mejorar. Si queremos ser un muy buen equipo en todas las competiciones, entonces tenemos que mejorar esta fase de nuestro juego. Sí, no fue suficientemente bueno".

Cómo están Oyarzabal y Sucic

"Demasiadas pérdidas de posesión, no generamos suficientes ocasiones a partir de nuestro juego. Marcamos dos goles a balón parado, que es algo muy positivo. Dos goles a balón parado, eso es algo bueno. También es una progresión en nuestro juego. Sí, pero podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo mejor en los momentos de profundidad, atacando la profundidad, atacando el área, encontrando los espacios que buscábamos. No fue fácil porque ellos defendieron muy atrás, en bloque bajo. Pero sí queremos crear más ocasiones de alta calidad contra este equipo hoy. Ese es nuestro estándar. Sucic, simplemente está muy, muy cansado. Hablamos con Mikel antes del partido. Tuvo algunas molestias esta semana en el isquiotibial. No asumimos riesgos ni en el entrenamiento ni hoy. Si el partido de hoy hubiera sido sin un encuentro muy importante el próximo fin de semana, seguro que habría jugado. Habría podido jugar, pero decidimos juntos no asumir ese riesgo. Pero estará bien para la final".

Oyarzabal llegará a la final de Sevilla

"Supongo que sí. Todas las pruebas han salido muy, muy positivas. Pruebas manuales, resonancias, todo es muy positivo. Nada, ninguna lesión. Era solo una cuestión de molestias y, simplemente, de no asumir ningún riesgo de cara a la final. Sí, será diferente. La energía y la mentalidad seguramente serán diferentes. Acabamos de salir de este partido y, por supuesto, tenemos este partido en la cabeza. Será importante reflexionar sobre este partido mañana junto con el equipo. Lo haremos, pero, sin duda, cambiaremos de marcha muy rápido porque viene una semana muy ilusionante. Jugar una final no es una oportunidad que tengas todos los días. Así que la esperamos con muchísimas ganas".

Los minutos de Take Kubo en su regreso

"Sí, Take Kubo estuvo bien. Entró en el partido, sus primeros minutos, y creo que en los primeros diez minutos desde que entró empezamos a hacerlo mejor, tuvimos una buena fase. Ya sabes, no es... ¿cuántas semanas han pasado? Creo que diez semanas desde su último partido. Así que se notaba que necesita algo de tiempo, necesita encontrar su ritmo. Pero, durante los primeros treinta minutos, me pareció muy positivo".

Cómo imagina la final de Sevilla

"No sé todavía qué decir. No quiero decirlo".

Optimismo de cara a la final

"Soy muy optimista. Creo mucho en nuestras posibilidades. Muchísimo".

Cómo llega el equipo

"Este fue un partido en el que sentí que la presencia de la final ya estaba alrededor del equipo. Así que Levante, la semana pasada, lo sentí más lejos, así que pudimos centrarnos de verdad. Empecé a notar un poco la presencia de la final incluso antes de este partido. Intenté bloquearlo, intenté estar centrado. Pero simplemente demuestra la ilusión, la ilusión que sienten los chicos, la que siente todo el club de cara a este partido. Así que espero una semana muy centrada, con mucha energía, y vamos a darlo todo en ese partido".