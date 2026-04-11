Real Sociedad 3-3 Alavés: Oda a un partido de los de antes

El Alavés se puso por delante en dos ocasiones, la Real Sociedad remontó, parecía tener los tres puntos en el bolsillo, pero en el descuento se quedó con un menos y los vitorianos empataron en el 97'

Vaya partidazo se ha vivido en San Sebastián con hasta cuatro goles en 20 minutos. La Real Sociedad logró reponerse y remontar en la segunda parte pero cuando ya tenían los tres puntos en el bolsillo, un golazo de Lucas Boyé llevó el empate al marcador.

La primera parte de Anoeta fue de auténtica locura, esas que recordaban a partidos de hace tiempo donde el centro del campo apenas existía y el balón iba de un área a otra, donde había fallos groseros y sorpresas, en definitiva, un buen homenaje a esta jornada retro de LaLiga. Dio el primer gol el Alavés casi sin quererlo, aprovechando el regalo de Caleta-Car en un horroroso despeje que acabó metiéndose en su propia portería.

Se le ponía el partido muy de cara a los de Quique Sánchez Flores en el minuto 3 de partido pero la Real se iba a ir en busca del empate. Ante la dificultad de encontrar espacios en una defensa de cinco hombres, fue el croata Sucic quien encontró el resquicio con zurdazo desde fuera del área al que no pudo llegar Sivera para hacer el empate.

Locura de goles en la primera parte

Parecía que todo volvía a la normalidad con el 1-1, pero nada más lejos de las apariencias. De nuevo el Alavés volvería a ponerse arriba aliándose con la fortuna en el área de Remiro, el meta no llegaba a sacar un centro raso de Guridi y Turrientes despejaba con tan mala suerte que estrellaba el balón en Diabate y acababa dentro de la portería txuri urdin.

Pero esta vez duró menos la alegría de los babazorros. Tan solo tres minutos más tarde, Turrientes, triste protagonista del 1-2, iba a ser también protagonista del 2-2, aunque pasando su dosis de mala fortuna a Sivera. El donostiarra sacaba a relucir su gran golpeo desde lejos estrellando el balón en el poste pero el rebote daba en la cabeza a Sivera que se estiraba y lo metía en su portería...

Quedaba todavía por delante un cuarto de hora para el descanso pero ambos conjuntos decidieron que ya había sido suficiente emoción. Ambos optaron por bajar revoluciones y pasar a un fútbol más de control. De hecho, la única ocasión hasta el camino a vestuarios fue de Barrenetxea, que se la fabricó él sólo para buscarse el espacio para el disparo pero tocó en Parada y se marchó fuera.

Guedes y Kubo entran y crean el tercero

Tras el paso por vestuarios Matarazzo daba entrada a Guedes y poco después a Kubo, que regresaba al campo después de tres meses fuera por lesión. Y entre los do iban a fabricar el gol de la remontada. El portugués ponía un centro pasado, pero el japonés lo recuperaba con la cabeza antes de que se perdiera por línea de fondo, dejándolo en bandeja para Óskarsson que llegaba de cara y lo empujaba al fondo de la portería con la testa.

Quedaba por delante media hora de partido y el conjunto de Matarazzo se dedicó a guardar el resultado. Tenía el Alavés la pelota, que empató con un remate de Parada pero no subió al marcador por fuera de juego. Pasaban los minutos y la Real Sociedad cada vez veía más cerca un triunfo que lo dejaba a un solo punto del Betis en la lucha por la quinta plaza pero en el tiempo añadido todo cambió.

Sergio Gómez vio la cartulina roja tras ser revisado su pisotón en el gemelo por el VAR. La Real se quedaba con diez en el 93 y a los cinco de añadido había que sumarle más. Y fue en la última del partido, en el 97', donde el Alavés iba a encontrar el premio del empate con un robo de balón en campo rival, Denis Suárez conducía dentro del área, la zaga evitaba el contacto y el gallego se la dejaba a Boyé que se sacaba un gran disparo con la derecha para batir a Remiro. Se jugaron un par de minutos más pero solo para embarrullar todavía más un partido que recordaba a los de la jornada retro que celebra este fin de semana LaLiga.

- Ficha técnica:

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Caleta-Car, Aritz (Aihen 86'), Sergio Gómez, Turrientes, Carlos Soler, Brais Méndez (Kubo 54'), Sucic (Beitia 86'), Barrenetxea (Guedes 46'), Óskarsson (Marín 72').

Alavés: Sivera, Otto, Tenaglia, Parada, Ángel Pérez (Denis Suárez 86'), Ibáñez (Aleñá 66'), Blanco, Rebbach, Guridi (Guevara 66'), Diabate (Boyé 60'), Toni Martínez.

Goles: 0-1 (3') Caleta-Car, en propia puerta; 1-1 (14') Sucic; 1-2 (24') Diabate; 2-2 (27') Sivera, en propia puerta; 3-2 (61') Óskarsson; 3-3 (97') Lucas Boyé.

Árbitro: Víctor García Verdura (catalán). Amonestó a Kubo y Guedes, expulsó a Sergio Gómez por roja directa en el 93'; por parte de Alavés amonestó a Ángel Pérez y a Denis Suárez.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 31.024 espectadores.