Kubo le hace un guiño a la afición de la Real Sociedad y manda un mensaje para la final de Copa del Rey: "Ojalá la pueda ganar"

El extremo ha vuelto a jugar después de haber estado casi tres meses alejado de los terrenos de juego por culpa de una lesión en los isquiotibiales. El japonés ha tenido buenas palabras para los aficionados del club txuri-urdin y se ha mostrado con ganas de ser campeón de Copa del Rey

Take Kubo ha sido una de las noticias positivas que ha tenido la Real Sociedad en el partido que ha disputado contra el Deportivo Alavés y que ha finalizado con empate a tres. El extremo, de 24 años, ha vuelto a jugar después de haber superado una lesión en los isquiotibiales que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego casi tres meses. El japonés ha afirmado que ha tenido buenas sensaciones, se ha mostrado agradecido con su afición y ha asegurado que desea ser campeón de la Copa del Rey con la Real Sociedad.

Kubo ha analizado el empate a tres entre la Real Sociedad y el Deportivo Alavés en los micrófonos de los medios de comunicación de su propio club. "Si lo vemos desde la manera de que nos empatamos en el último minuto, pues yo creo que es muy amarga la sensación, pero también tenemos que pensar que hemos remontado dos veces, incluso hemos dado la vuelta y eso no salía pasar tanto aquí en los últimos años. Entonces yo creo que estamos cambiando a mejor, pero bueno, siempre ha pasado lo que ha pasado... con la expulsión se nos fue un poquito y después ellos nos meten, que ellos también yo creo que se lo merecían. Y bueno, un punto que sale a poco, pero ya pensando la semana que viene".

Kubo, agradecido con la afición de la Real Sociedad

Take Kubo también ha tenido tiempo para dar las gracias a la afición de la Real Sociedad la cual le ha apoyado cuando ha saltado al terreno de juego. "Bien, muy apoyado por la afición. Siempre está bien que cuando tú vayas a entrar al campo la afición te aplauda y sientes el cariño y los quieres devolver con resultados, que hoy por suerte le puede hacer una asistencia a Oskarsson. Y bueno, hay que seguir sumando números, minutos, todo, sensación. La semana que viene pues a trabajar duro desde mañana e intentar personalmente llegar con mejores sensaciones para la semana que viene".

Take Kubo quiere ganar la Copa del Rey con la Real Sociedad

Por último, Take Kubo ha señalado que ya está centrado en la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid que se juega el próximo domingo. El japonés ha dicho que sueña con ser campeón. "Yo también personalmente con la Real estuve en muchas semifinales y nunca había llegado a una final, así que muy emocionado por llegar a una final. Es mi primera final como profesional y ojalá la pueda ganar y la podamos disfrutar todos".