Matarazzo mima a Guedes y a Soler y anuncia protagonismo para Kubo

El técnico de la Real Sociedad recupera a los dos jugadores que acabaron con molestias el choque del sábado, Caleta-Car y Barrenetxea, y mima a Guedes y a Soler con trabajo en el gimnasio

La Real Sociedad ha vuelto a lo entrenamientos este martes después de un lunes donde la plantilla donostiarra descanso antes de afrontar el duelo de este sábado ante el Alavés y luego la ilusionante final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, el sábado 18 de mayo en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Pellegrino Matarazzo y su cuerpo técnico regresaban al trabajo pendiente de los jugadores que estaban lesionados, como Zubeldia y Gorrotxategi, y entre algodones, los casos de Barrenetxea y Caleta-Car, que terminaron el choque ante el Levante con molestias. Pues bien, tanto el canterano txuri urdin como el croata han vuelto hoy al trabajo con total normalidad, dando una buena noticia a su técnico.

Ambos han dejado atrás las molestias del pasado sábado y por tanto están en perfectas condiciones para el duelo de este próximo fin de semana ante el Alavés. Sin embargo, no han saltado al campo de entrenamiento de Zubieta dos hombres muy importantes como son Gonçalo Guedes y Carlos Soler. Ambos futbolistas se ejercitaron al margen del grupo, concretamente en el gimnasio por una mera cuestión de reparto de cargas, por lo que su presencia ante los babazorros no peligra en principio.

Los otros futbolistas que no saltaron al campo de entrenamiento fueron los lesionados Igor Zubeldia, Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera, Rupérez y Álvaro Odriozola. Alguno de ellos, sobre todo en el caso del eibarrés, podría llegar a tiempo para la final de Copa del Rey de la próxima semana. Tras el choque ante el Alavés, Pellegrino Matarazzo arrojaba algo de luz sobre la situación del centrocampista.

"Tiene problemas en el aductor. Jugó pero no quisimos arriesgar con él, decidimos que tiene que estar al cien por cien preparado para volver. Es por lo que no ha entrenado, esperamos que pueda entrenar y pueda jugar ante el Alavés pero no es seguro", explicaba..

Kubo tendrá minutos ya ante el Alavés

Otro del que se espera que pueda tener minutos ya este fin de semana ante el Alavés es Take Kubo. Su vuelta estaba prevista para este pasado sábado frente al Levante, y así fue, aunque vio todo el encuentro en el banquillo y no tuvo minutos finalmente, algo que estaba consensuado con el cuerpo médico.

"No era mi plan que tuviera sus primeros minutos. Pero decidí también junto con el médico que, por el tipo de partido que era, debíamos esperar un par de días más. Así que entrenará una semana más con nosotros. Y entonces estará más preparado para ir contra el Alavés", aclaró Matarazzo sobre la no participación de Kubo.

La final de Copa del Rey y la lucha por la Champions

Los goles de Jon Martín y Brais Méndez el pasado sábado ante el Levante han metido de lleno a la Real Sociedad en la lucha por la Liga de Campeones. La Real fue muy muy superior al Levante en la primera media hora hasta con siete disparos peligrosos, uno de ellos al palo de Oyarzabal, aunque el gol no llegó hasta la media hora de partido. Jon Martín cabeceó a gol el córner botado por Carlos Soler para adelantar a la Real con total justicia (minuto 30), su primer tanto con la camiseta del primer equipo txuri urdin.

En la segunda mitad la Real pudo doblegar al Levante con dos disparos al larguero de Sucic y Guedes, aunque el cuadro granota también pudo marcar por mediación de Espí. Cuando mejor parecía estar el Levante, Brais Méndez marcó el segundo tanto para los locales tras un pase de la muerte de Pablo Marín.

La Real Sociedad es actualmente sétpima con 41 puntos, solo tres por detrás del Celta de Vigo (44) y cuatro con respecto al Betis (45), quinto clasificado y cuyo puesto podría dar acceso a la próxima edición de la Champions League.