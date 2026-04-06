El debut de Ibai Agirre con la Real Sociedad desata la locura: de Tercera RFEF a Primera división

El joven centrocampista de solo 19 años, que comenzó la campaña en la Real Sociedad C, vivió un momento inolvidable ante el Levante y fue recibido por todo lo alto por sus amigos en Mutriku

La Real Sociedad regresó a la senda del triunfo ante el Levante (2-0) para asentarse en una séptima plaza que a priori servirá para jugar en Europa la próxima campaña, quedando además a cuatro puntos de un quinto puesto que tendrá casi seguro el premio gordo de la Champions. Todo fueron buenas noticias para un conjunto txuri urdin que ya divisa la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril. Pero si había alguien especialmente feliz en las filas donostiarras ese era sin duda Ibai Agirre.

A sus 19 años, el mediocentro cumplió su sueño de debutar en Primera división. Era ya la quinta que vez que entraba en una lista del primer equipo con Pellegrino Matarazzo, que al fin le dio la oportunidad. Entró sustituyendo a Beñat Turrientes en la recta final del choque y dispuso de algo más de cinco minutos. Suficientes para que ese momento no se le olvide jamás, aunque todo esperan muchas más tardes de éxitos para el 'potrillo' formado en Zubieta.

Un habitual en Segunda división

Su proyección, desde luego, está siendo meteórica. La pasada campaña jugaba con el Juvenil A en División de Honor y el presente curso lo arrancó con la Real Sociedad en Tercera RFEF, donde disputó cuatro encuentros. Sin embargo, muy pronto se ganó un sitio en el Sanse a las órdenes de Jon Ansotegi, sumando ya 17 encuentros en Segunda división, en los que ha disputado 1.347 minutos y ha firmado una asistencia.

Los elogios de Matarazzo

Esta irrupción en la Categoría de Plata no ha pasado desapercibida tampoco a nivel nacional, como demuestra el hecho de que el pasado mes de enero debutase con la selección española sub 19 en un amistoso ante Italia. Pero quien está enamorado por completo de su fútbol es Matarazzo, que ya lo elogió antes de su estreno. “Es un gran talento del club. Lo ha demostrado con el Sanse, tiene muchas fortalezas”, aseguró el técnico estadounidense sobre este joven centrocampista de largo de recorrido que está creciendo a pasos agigantados.

El recibimiento de su cuadrilla

Si especiales fue los momentos vividos sobre el césped de Anoeta, además, Ibai Agirre tampoco olvidará fácilmente el recibimiento de sus amigos en Mutriku. Su cuadrilla de toda la vida lo esperaba con bengalas y una pancarta en su honor, desatándose la locura cuando salió de su coche. Cantaron, lo mantearon y celebraron por todo lo alto el estreno como realista de un talento en el que ha depositadas muchas esperanzas.

El quinto 'portillo' que se estrena esta temporada

Con este nuevo estreno, al mismo tiempo, se confirma la buena salud de la que goza la cantera txuri urdin, que sigue siendo una de las claves del proyecto, demostrando Matarazzo que es un entrenador al que no le tiembla el pulso a la hora de apostar por los jóvenes. Con el mediocentro ya son cinco los canteranos que han debutado esta campaña: Gorrotxategi, Gorka Carrera y Lander Astiazaran de la mano de Sergi Francisco, y el propio Ibai Agirre y Job Ochieng gracias al preparador norteamericano.