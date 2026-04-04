La felicidad incompleta de Jon Martín concede una oportunidad a Aritz Elustondo en la Real Sociedad

El central anotó su primer tanto con el primer equipo txuri urdin y fue elogiado por Matarazzo por su buen partido ante el Levante, pero vio la quinta amarilla y será baja la próxima jornada ante el Deportivo Alavés

La victoria de la Real Sociedad sobre el Levante (2-0), que le mete de forma momentánea en puestos europeos, tuvo en Jon Martín a uno de sus protagonistas. A la media hora de juego, el central cabeceó de forma inapelable un saque de esquina para poner en ventaja a los suyos con su primer tanto en el primer equipo txuri urdin. Sin duda, un día inolvidable para un futbolista que a sus 19 años se ha asentado en el once y es una de las grandes esperanzas de futuro del club donostiarra.

Fijo para Pellegrino Matarazzo

Pese a venir de jugar dos partidos completos en el parón con la selección española sub 21, ante Kosovo y Chipre, el joven zaguero volvió a partir de inicio, sumando ya 25 partidos en la presente temporada. Con la final de la Copa del Rey en el horizonte, y ante la lesión de Zubeldia, Pellegrino Matarazzo volvió a confiar tanto en él como en Caleta-Car, que también llegaba de jugar con Croacia ante Brasil, para formar en el eje de una defensa que mantuvo la meta a cero por segunda vez en los 13 partidos disputados con el técnico estadounidense en LaLiga.

"Muy contento" por su estreno goleador

"Llevaba varios partidos intentando ayudar al equipo con un gol. Ha sido hoy y estoy muy contento", aseguró el donostiarra tras un tanto que celebró con rabia, pues en categorías inferiores era habitual verlo marcar gracias a su potente remate de cabeza, si bien no había tenido fortuna hasta ahora en sus ocasiones. De hecho, ya había gozado de una oportunidad "muy parecida" antes del gol, aprovechando el trabajo previo del cuerpo técnico para quitarse al fin ese peso de encima, pues fue en una acción que tenían "bastante analizada, porque ellos defienden en zona".

"Le veo un futuro brillante"

"Si puedo ayudar con un gol, perfecto, pero mi trabajo es defender", recalcaba pese a todo Jon Martín, que firmó un gran partido y fue elogiado por su entrenador en sala de prensa, destacando cómo supo contener a Carlos Espí. "No parece que tenga 19 años. Es un jugador muy estable. No era un adversario fácil. No quiero hablar de más de su potencial pero le veo un futuro brillante. En cuanto al gol, hoy ha acertado. Ha tenido muchas ocasiones en el pasado y hoy ha marcado. Conecta muy frecuentemente el balón porque va muy bien por arriba. Estoy feliz, ilusionado con seguir viéndole", señaló.

"Un buen momento" para Aritz Elustondo

Pero la felicidad para el central no fue completa, pues acabó viendo una cartulina amarilla que acarrea suspensión, al ser la quinta de la temporada, y le impedirá estar la próxima jornada ante el Alavés, con lo que llegará descanso a la cita de La Cartuja. Una baja que concederá a su vez una oportunidad a Aritz Elustondo, como confirmó el propio Matarazzo. "Es un buen momento para que pueda sumar minutos", aseguró.

Al contrario que su compañero, el de Beasain está viviendo una complicada temporada a a nivel personal, con un rol claramente secundario en el equipo. Este sábado dispuso de 21 minutos al sustituir a Caleta-Car, que salió acalambrado. Casi el mismo tiempo del que dispuso antes del parón frente al Villarreal, en aquella ocasión como lateral derecho al suplir a Aramburu. Pero ante el Alavés volverá a una titularidad de la que no disfruta desde el pasado mes de diciembre.

Un futuro que parece lejos de la Real Sociedad

Tendrá por delante, por tanto, una buena ocasión para hacer méritos y tratar de convencer a todos de que tiene sitio en la Real Sociedad, aunque su futuro parece cada días más lejos de Anoeta. A sus 32 años, acaba contrato el próximo 30 de junio y él mismo está sopesando ya la posibilidad de cambiar de aires ante su falta de protagonismo, pues suma 564 minutos repartidos en 14 partidos.