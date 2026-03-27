El futuro de Elustondo comienza a tomar forma

El central de la Real Sociedad no entra apenas en los planes de Pellegrino Matarazzo que lo tiene relegado actualmente a un rol muy secundario en el equipo que entrena. Que termine contrato al final de esta temporada no ayuda tampoco a que su continuidad sea sencilla

El futuro de Aritz Elustondo es uno de los asuntos que tiene que abordar la Real Sociedad en las próximas semanas. El central, de 31 años, acaba contrato con el club vasco al final de esta temporada y su continuidad está más en entredicho que nunca por varios motivos. El primero de ellos es porque no termina de convencer a Pellegrino Matarazzo, su entrenador; el segundo es por los movimientos que tiene previsto hacer la Real Sociedad en el siguiente mercado de fichajes de verano y el tercero es por la idea o prioridad que tiene el propio Elustondo.

La falta de confianza de Pellegrino Matarazzo en Elustondo

Más allá de que acabe contrato con la Real Sociedad al final de esta temporada, uno de los principales problemas que tiene Elustondo para continuar en el equipo vasco es que Pellegrino Matarazzo no confía en él.

El central jugaba bastante con Sergio Francisco, pero su rol cambió con la llegada del nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo. Con el de Estados Unidos al frente del equipo el defensa sólo ha tenido minutos, y han sido pocos, en dos partidos de LaLiga y uno en la Copa del Rey.

Como central está por detrás de Zubeldia, Caleta-Car y Jon Martín y de lateral derecho está teniendo minutos gracias a la lesión de Odriozola ya que Aramburu es indiscutible.

Los movimientos que tiene previstos la Real Sociedad en el puesto de central en el próximo mercado de fichajes de verano

Otra de las barreras que se encuentra Elustondo para continuar en la Real Sociedad es que el propio futbolista sabe que su situación va a empeorar, si es que se queda, de cara a la siguiente temporada.

La Real Sociedad cuenta con Zubeldia, Jon Martín y el regreso de Jon Pacheco, cedido ahora mismo en el Deportivo Alavés, como centrales de cara a la siguiente temporada. A ello se le añade a si la Real Sociedad ejecuta la opción de compra sobre Caleta-Car. En caso de no fichar al croata, la Real Sociedad tiene en su mente acudir al mercado para fichar a otro central lo que dejaría sin sitio a Elustondo.

Elustondo quiere tener protagonismo

Al margen de esto, está el deseo del propio Aritz Elustondo. El central desea jugar y tener más protagonismo durante la próxima temporada y eso significa a que deberá hacer las maletas para tener minutos.

Según informa Noticias de Gipuzkoa, Elustondo valora un cambio de aires una vez termine esta temporada. El central tendrá una ventaja a su favor ya que al estar libre, es decir sin contrato, podrá firmar como agente libre entre todas las ofertas que tenga sobre la mesa.