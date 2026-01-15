Pellegrino Matarazzo le abre la puerta de salida a Aritz Elustondo

El nuevo entrenador de la Real Sociedad no ha contado con el canterano, ni en la posición de central ni en la demarcación de lateral derecho, en un momento clave para el futuro del defensa ya que acaba contrato al final de esta temporada

Pinta mal el futuro de Aritz Elustondo quien puede tener las horas contadas en la Real Sociedad. Sigue sin haber noticias sobre una posible renovación y ahora su situación en el equipo ha empeorado con la salida de Sergio Francisco y la llegada de Pellegrino Matarazzo. Y es que, sutilmente, el técnico de Estados Unidos le está enseñando la puerta de salida a un canterano que ha perdido todo el protagonismo en el equipo txuri-urdin durante esta temporada.

Aritz Elustondo es uno de los grandes perjudicados en la Real Sociedad por la marcha de Sergio Francisco y la llegada de Pellegrino Matarazzo como nuevo entrenador del primer equipo. Es cierto que el defensa no es que fuera titular con el anterior técnico, pero sí es cierto que al menos jugaba ya fuera en la posición de central o incluso en la de lateral derecho. Ahí están sus 471 minutos repartidos en 10 partidos.

Todo ha cambiado para Aritz Elustondo desde que ha llegado Pellegrino Matarazzo a la Real Sociedad. El futbolista no cuenta para el técnico de Estados Unidos que no le ha dado un sólo minuto en los tres partidos en los que se ha sentado en el banquillo. En el puesto de central, Elustondo está claramente por detrás de Jon Martín, Zubeldia y Caleta-Car. Y en el lateral derecho, Aramburu es el titular indiscutible y cuando Matarazzo ha necesitado a algún relevo ahí ha apostado por Odriozola, dejando a Elustondo sin minutos.

De este modo, Pellegrino Matarazzo le indica a Elustondo que va a tener muy difícil jugar en la Real Sociedad en lo que resta de temporada. Una situación que no es nada beneficiosa para el futbolista ya que tiene que decidirse su futuro en las próximas semanas.

Elustondo, a sus 31 años, ha desarrollado toda su carrera deportiva en la Real Sociedad la cual aún no ha hecho movimiento para renovar su contrato. Con esta situación está por ver que el club haga algún tipo de propuesta. De no ser así, Elustondo se tendrá que buscar un nuevo equipo para continuar una carrera deportiva que, ahora mismo, vive uno de sus momentos más bajos.